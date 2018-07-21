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Избивший мужчину кромщик задержан в Тихвине
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Избивший мужчину кромщик задержан в Тихвине 

Ivyborg.ru 1 час назад
Пьяная драка закончилась переломами лицевых костей и госпитализацией. Подозреваемый пытался убежать, но был пойма полицией. Об этом сообщают правоохранители
Об избитом мужчине полиции рассказали медики 20 июля. Медики диагностировали переломы челюсти, травмы внутренних органов и сотрясение. В квартире он был в гостях и принимал участие в застолье.
Оказалось, что ссора возникла на фоне принятого алкоголя. Подозреваемому 31 год и он работает кромщиком. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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