Избивший мужчину кромщик задержан в Тихвине

Пьяная драка закончилась переломами лицевых костей и госпитализацией. Подозреваемый пытался убежать, но был пойма полицией. Об этом сообщают правоохранители

Об избитом мужчине полиции рассказали медики 20 июля. Медики диагностировали переломы челюсти, травмы внутренних органов и сотрясение. В квартире он был в гостях и принимал участие в застолье.

Оказалось, что ссора возникла на фоне принятого алкоголя. Подозреваемому 31 год и он работает кромщиком. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».