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Юный салехардский шахматист сыграл вничью с Сергеем Карякиным
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Юный салехардский шахматист сыграл вничью с Сергеем Карякиным 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Юный шахматист с Ямала составил достойную конкуренцию гроссмейстеру Сергею Карякину.
Шахматный турнир с участием чемпиона мира по блиц-шахматам прошел в «Артеке» и был приурочен к Международному дню шахмат. В интеллектуальном состязании с Карякиным встретились 18 сильнейших шахматистов детского центра. Сеанс длился час, на 17 досках гроссмейстер довольно легко победил. А на одной сыграл вничью — с салехардцем Ильей Абрамовым, учеником Полярной шахматной школы Анатолия Карпова.
По правилам сеанса одновременной игры Сергей Карякин играл белыми фигурами. Постепенно все внимание оказалось приковано к доске, за которой оппонентом гроссмейстера был Илья Абрамов. Как сообщает пресс-центр «Артека», в игре даже был момент, когда позиционный перевес оказался на стороне ямальского подростка. Но к концу партии все встало на свои места: сказался опыт Карякина и волнение его юного соперника.
— Мне понравилось играть с Сергеем. Я очень хотел выиграть, но думаю, не хватило времени и опыта. В любом случае, эта партия очень важна для меня. Я получил опыт, который пригодится в шахматной карьере и вообще в жизни, — поделился Илья Абрамов.
В завершение встречи Сергей поблагодарил юных шахматистов за игру и вручил награды победителям традиционного артековского Международного шахматного турнира. Первое место в нем заняла команда детского лагеря «Лесной», за который играл салехардский шахматист.
— Впечатления отличные, артековцы играли очень хорошо! — поделился после сеанса Сергей Карякин. — Каждый действовал в своем стиле — кто-то оборонялся, кто-то шел в нападение. Думаю, для ребят, которые делают первые шаги в шахматах, такие встречи очень важны. Да я и сам рад общаться, заряжаться от них энергией и весельем […]. Совсем скоро в «Артеке» будет запущена шахматная школа под моим патронажем. Я готов давать консультации по методикам обучения, советовать учебники, в общем, быть всячески полезным в этом проекте».
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