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США стали главными импортерами украинского стрелкового оружия
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США стали главными импортерами украинского стрелкового оружия 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Шесть государств закупали украинское оружие в 2017 году, при этом главным контрагентом Киева стали США. Такие данные приводятся в отчете Госслужбы экспортного контроля.
Согласно отчету, всего Соединенные Штаты приобрели у Украины более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов. Кроме того, Вашингтон также закупил 790 противотанковых ружей и гранатометов.
Еще одним активным импортером украинского стрелкового оружия стал Узбекистан, купивший две тысячи автоматов.
Основным покупателем тяжелой техники стал Таиланд, который приобрел 16 танков «Оплот», разработанных на базе Т-80.
Накануне Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов на оборону. Как отмечается в заявлении военного ведомства, эти деньги пойдут на укрепление командной структуры, систем связи и военно-медицинские цели.
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