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Во Франции на мужчину напал горный козел 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла, сообщает радиостанция France Bleu.
Инцидент произошел утром в субботу в коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар). По данным радиостанции, горный козел напал на 56-летнего мужчину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мужчина залез на дерево и вызвал спасателей.
На место происшествия прибыла команда специалистов, карета скорой помощи и вертолет пожарной службы.
Мужчина отделался несколькими ушибами.
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