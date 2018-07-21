Кремлевский тимбилдинг. Будущих губернаторов испытают греблей и лошадьми

Участников программы кадрового резерва Кремля в Российской академии народного хозяйства и госслужбы испытают соревнованиями по академической гребле и показательными шоу с лошадьми. Как стало известно РБК , многие выпускники программы получают должности министров, замминистров и губернаторов. Часть из нынешних участников уже занимают высокие госдолжности.

Программу курирует Кремль. Командообразующие мероприятия для ее участников становятся уже традиционными. В прошлом году будущие губернаторы бросались под танки и прыгали со скалы. Зачем проводятся эти корпоративные игры?

Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» «Я думаю, все эти спортивные испытания — это элемент тимбилдинга, попытка создать единую команду управленцев. Фактически это формирование нового служилого дворянства. У нас есть аристократия, которая не принимает участия в подобных мероприятиях, вершители, а есть исполнители. Воспитание нового поколения управленцев, которые должны стать буфером в отношения высших и населения и обеспечить тот самый российский прорыв плечом к плечу, все вместе, как единая команда. Насколько удачен тимбилдинг вообще… Крупные корпорации практикуют. Я думаю, что Кириенко из »Росатома» все это переносит, и это лучше, чем ничего, хотя понятно, что для многих наблюдателей страны это выглядит достаточно смешно, когда будущий губернатор бросается под танки. Все зависит от того, насколько социально однородна группа людей, которые проходят через эти упражнения, занятия. Условно говоря, представить себе предыдущее поколение губернаторов в роли обучаемых таким образом достаточно сложно. Можете вы себе представить Шаймиева или Лужкова, которые кидаются под танк или занимаются греблей на байдарке и каное на скорость? Новое поколение — почему бы нет».

Есть некий парадокс в том, что будущие губернаторы лишены возможности участвовать в прямых выборах на местах, отмечает эксперт Института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Слатинов

Владимир Слатинов эксперт Института гуманитарно-политических исследований «Все это вписывается в две основные задачи, которые преследует верховная власть. Во-первых она показывает, что в России происходит смена управленческой элиты. Да, верховная власть несменяема, но, несмотря на это, на уровне особенно региональном и на уровне федеральной исполнительной власти происходит фактически массовое обновление управленческой элиты. Второй момент: нам демонстрируют, что наконец в стране сложилась система подготовки этой элиты. Конечно, важно у этих людей сформировать командный дух и корпоративную солидарность. Другое дело, неплохо бы, чтобы эти резервисты еще и выигрывали конкурентные губернаторские выборы, а наши молодые технократы проходили через реальный конкурсный отбор на ключевые административные должности. Но нынешняя система, нынешняя вертикаль формирует для себя такую систему резерва, какой сама является с точки зрения своих родовых принципов и признаков. Это закрытая система, где принимаются кадровые решения на основе неких внутриэлитных консультаций, неких механизмов, которые не являются открытыми и прозрачными. И, наконец, само распределение этих людей по должностям тоже носит вертикальный и административный характер».