Ещё
Волочкова в старом лифчике оседлала банан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

Волочкова в старом лифчике оседлала банан 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с отдыха. На снимке она села на свой знаменитый шпагат верхом на надувном банане.
Анастасия Волочкова продолжает радовать своих подписчиков задорными и оригинальными фотографиями с отдыха. На очередном снимке она предстала в своем успевшем запомниться поклонникам зеленом купальнике.
Оригинальности кадру придал тот факт, что танцовщица села на свой знаменитый шпагат. При этом сделал она это верхом на банане — хорошо знакомом отдыхающим у моря аттракционе. Другие отдыхающие, ставшие невольными свидетелями представления балерины, также попали в кадр.
Анастасия Волочкова выложила еще несколько фотографий с отдыха. В частности она показала свой новый узорчатый полупрозрачный купальник.
Отметим, Анастасия Волочкова часто выкладывает на своей странице фотографии, на которых она предстает перед зрителями в крошечных купальниках. Один из самых частых «гостей» таких снимков — зеленое бикини, предпочтение которому она отдала и на этот раз.
Напомним, балерина, чья жизнь буквально расписана по минутам (ежедневно — многочасовые тренировки, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии свой фирменный продольный шпагат) и состоит из благотворительных концертов, посещений салонов красоты, конноспортивного комплекса и монастырей, наконец смогла найти время, чтобы позволить себе как следует отдохнуть. Анастасия Волочкова отправилась в Турцию.
Дни.ру: последние новости
Лазарев возмутил народ костюмом священника Онкобольной Кобзон просит вернуть Караченцова в больницу "Счастье есть": Кудрявцева показала интимное видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»325
В Турции произошла трагедия с россиянином60
Фото кабинета Медведева удивило россиян439
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев653
Максакова в короткой юбке вызвала фурор199
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала для России морские санкции
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение