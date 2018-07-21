В Оренбургской области появится Центр профилактики суицидов

В рамках реализации регионального закона о профилактике суицидального поведения в Оренбуржье планируется открыть Единый координационный центр, который позволит разным ведомствам наладить совместную работу в этом направлении.

Напомним, что антисуицидальный закон принят в Оренбуржье в июне. Сейчас идет работа над подзаконными актами.