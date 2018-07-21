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В Оренбургской области появится Центр профилактики суицидов
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"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

В Оренбургской области появится Центр профилактики суицидов 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В рамках реализации регионального закона о профилактике суицидального поведения в Оренбуржье планируется открыть Единый координационный центр, который позволит разным ведомствам наладить совместную работу в этом направлении.
Напомним, что антисуицидальный закон принят в Оренбуржье в июне. Сейчас идет работа над подзаконными актами.
«Работа ведется, готовится необходимый пакет документов, сроки уже обозначены. Мы хотим привлечь к разработке нормативно-правовой базы все заинтересованные стороны — депутатов, профильные министерства региона, специалистов-экспертов в области психологического и психического здоровья населения», — подчеркнула председатель комитета Законодательного собрания по здравоохранению Татьяна Шукурова.
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