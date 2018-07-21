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13 альбомов в Apple Music, которые отправят вас в космос
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13 альбомов в Apple Music, которые отправят вас в космос 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
13 альбомов в Apple Music, которые отправят вас в космосКосмос вдохновлял на творчество еще тогда, когда люди не представляли себе выход человека в открытое межпланетное пространство и полеты меж звезд. В культуре XX века он породил множество жанров искусства и повлиял на великое множество художников. Особенно в эпоху Большой гонки между США и СССР. Выбрал самые любимые музыкальные пластинки о космосе, звездах и человеке в бесконечности. Добавите в комментариях свои? 13. God Is an Astronaut — All Is Violent, All Is Bright Инструментальная пластинка интересного коллектива из Ирландии, сотканная воедино из отдельных музыкальных произведений: в каждом есть завязка, развитие, кульминация и окончание. Удивительно интересная пластинка, которую не устаешь слушать. Будто планеты планетам проносятся мимо, раз за разом — то медленнее, то быстрее.
Жанр: Авангардный метал
Дата выхода: 11 сентября 2006
Купить альбом в iTunes: 99 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
12. Дельфин — Звезда Мой любимый эксперимент того самого парня из «Мальчишника». Простой, безжалостный к слушателю, жизненный — и, вопреки всему, бесконечно далекий. Кажется, именно с нее Дельфин ушел от идеологии «Я люблю людей» в бесконечные просторы русской тоски и далекого космоса к песням о звездах и глубинах.
Жанр: Альтернативный рок/пост-рок  Дата выхода: 1 января 2004
Купить альбом в iTunes: 109 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
11. David Bowie — Space Oddity Пластинка о человеке, который «потерялся в космосе» — сумбурный, сложный пересказ «Космической одиссеи 2001 года» Кубрика. Ей озвучивали репортажи о высадке человека на Луну и проблемах экспедиции «Апполон-13». Еще не Зигги Стардаст, еще до The Man Who Sold the World. Но уже в космосе, о космосе. Первая пластинка того самого Боуи, которого мы знаем.
Жанр: Новая волна/поп-музыка
Дата выхода: 14 ноября 1969
Купить альбом в iTunes: 59 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
10. Pink Floyd — The Dark Side of the Moon Едва ли не главное музыкальное произведение XX века, украшенное самой известной обложкой. Говорить о нем можно так же долго, как слушать. Бесконечно. С этой пластинки стоит начинать собирать винил. Музыка на все времена и случаи жизни.
Жанр: Прогрессивный рок//хард-рок/арт-рок  Дата выхода: 1 марта 1973
Купить альбом в iTunes: 189 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
09. Moby — 18 Этот альбом известен целому поколению: фильмы о Джейсоне Борне, коллаборация с Шинейд О’Коннор, великолепные ролики. Но разве это имеет для хорошей музыки? Просто включай, и наслаждайся.
Жанр: Эмбиент/Электронная музыка
Дата выхода: 18 ноября 2003
Купить альбом в iTunes: 159 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
08. Mastodon — Crack the Skye Как я не старался избежать металлических пластинок в этой подборке, без титанов-экспериментаторов Mastodon обойтись никак нельзя. Вся пластинка составлена из бесконечных трипов по космическим просторам с тягучей гитарой, тантрой, мантрой, и крапчатыми колесами. А как же иначе бороздить просторы?
Жанр: Грув/сладж/прогрессив-метал
Дата выхода: 24 марта 2009
Купить альбом в iTunes: 189 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
07. Space — Deliverance Танцевальный эпос от пионеров французской электронной музыки. Без них в этом перечне не обойтись: играют в скафандрах, поют о Гагарине и без них спейс-электроника вряд ли бы была той, что мы знаем.
Жанр: Танцевальная/электронная музыка
Дата выхода: 28 ноября 1978
Купить альбом в iTunes: 69 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
06. Muse — Black Holes and Revelations Вот что бывает, когда поклонники Queen и Depeche Mode решают заиграть рок-н-ролл о тайнах мироздания. Пафос и крутой вокал — вот что мне нравится в этом материале. Muse всегда звучали здорово.
Жанр: Альтернативный/прогрессивный рок  Дата выхода: 3 июля 2006
Купить альбом в iTunes: 189 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
05. Tangerine Dream — Zeit Двойная пластинка в жанре «краутрок» с нотками Брайна Эно, ставшая легендой электронной и эмбиент-музыки. В одной из композиций отметился член не менее знаменательной группы Popol Vuh. Что может быть ближе к научной фантастике, чем реальность и аналоговые синтезаторы?
Жанр: Краут-рок/Электронная музыка
Дата выхода: август 1972
Купить альбом в iTunes: 119 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
04. Voivod — The Outer Limits Mastodon тянут, обволакивают риффами и тащат за пределы сознания. Voivod забираются в шестеренки мозга и перестраивают механику на свой лад. А еще к ним ушел Ньюстед из Metallica. Не зря творчество этой канадской группы называют «психоделическим треш-металлом»: кроме того, что музыканты любят экспериментировать с музыкальными ритмами и размерами, гитарист балуется бинауральными зарисовками даже в треках а-ля Motorhead. Эффект легко получить уже при первом прослушивании, но не забывайте использовать наушники.
Жанр: Хеви/треш-метал
Дата выхода: 1 января 1993
Купить альбом в iTunes: 139 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
03. Mike Oldfield — The Songs of Distant Earth Грандиозная опера по мотивам произведения Артура Кларка с комментарием фантаста прямо на обложке. Сам Кларк считал альбом хорошим саундтреком к «Песням далекой земли». А это что-нибудь да значит! Кроме космических мотивов, это еще и пластинка Олдфилда. Значит, не скучно, значит здорово.
Жанр: Нью-эйдж/электронная музыка
Дата выхода: 14 ноября 1994
Купить альбом в iTunes: 129 руб.
Послушать в Apple Music: бесплатно.
02. Brian Eno — Apollo: Atmospheres and Soundtracks «…Брайн Эно тянет звук, он любит колорит.» Не даром композиции засветились в 28 Days Later и Trainspotting, хотя и была написана к документальной ленте о высадке человека на Луну, составленной из оригинальных кадров первой экспедиции. Ближе к космосу нет ничего.
Жанр: Саундтрек
Дата выхода: 1 января 1983
Купить альбом в iTunes: 169 руб.
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01. Hawkwind — In Search of Space …Кроме сумасшедших англичан из легендарной психоделической команды шестидесятых. Для этой статьи можно было бы взять 13 пластинок Hawkwind — и это не было бы ошибкой. Потому что все вышесказанное о 12 альбомах можно сказать только об одном In Search of Space.
Жанр: Психоделический рок  Дата выхода: 8 октября 1971
Купить альбом в iTunes: 189 руб.
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