Долина смерти — величественное место со страшным названием

Долина смерти — это большой национальный заповедник, который находится в США , на востоке штата Калифорния, на границе с Невадой

Оказалась я здесь, можно сказать, случайно. Тогда я совершенно не знала, что представляет из себя это место с таким страшным названием. Мы жили в Гарден-Груве (городок, находящийся неподалёку от Лос-Анджелеса ). Как-то спонтанно моими друзьями было принято решение сгонять в выходные в Лас-Вегас. Поскольку дорога должна была быть довольно-таки длинной (около5-6 часов непрерывной езды), кто-то предложил поехать через Долину смерти.

В те насыщенные выходные именно Долина смерти, а не Лас-Вегас произвела самое сильное впечатление. И именно она оставила после себя невероятно красочное послевкусие, которое ощущается до сих пор.

Когда я впервые услышала словосочетание «Долина смерти», я сказала: «Серьёзно? И что мы там будем делать?». Тем не менее, я не стала гуглить, что это, не стала рыться в путеводителях. Просто поехала и, надо сказать, не пожалела.

В этой статье я хотела бы поделиться с вами некоторыми интересностями этого загадочного места.

До Долины смерти можно добраться исключительно на машине. Сюда не проложен ни один маршрут общественного транспорта.

В центральной части долины есть небольшой аэропорт — Furnace Creek Airport, но он занимается обслуживанием исключительно частных рейсов. Если человек обладает лишней тысячей долларов, он, конечно, сможет прилететь сюда по воздуху. Все же остальные вынуждены добираться на машине. Ещё можно приехать сюда с экскурсией на автобусе. Такие туры возят из Лас-Вегаса и Лос-Анджелеса. Но, на мой взгляд, это уже совсем не то. Ходить с кучкой разновозрастных людей, большинство из которых ты видишь впервые в жизни — лично для меня удовольствие сомнительное.

В Долине смерти невероятно жарко! Она даже считается самым жарким и засушливым местом Калифорнии.

Мы сюда приезжали в конце марта. В Лос-Анджелесе в это время температура колебалась в районе 20-25 градусов. В Долине смерти было +40! Говорят, летом сюда вообще лучше не приезжать, потому что температура в самые жаркие месяцы вообще зашкаливает, достигает отметки в 60 градусов, а бывает и выше. Здесь даже встречаются предупреждающие знаки о запредельно высокой температуре воздуха.

Поэтому, если вдруг вы решите приехать сюда, настоятельно рекомендую взять с собой прям очень много воды, обмазаться солнцезащитным кремом (даже, если за окном зима), обязательно надеть головной убор. Ещё в машине должен хорошо работать кондиционер. Без него здесь и впрямь можно отбросить коньки, оправдав тем самым страшное название долины. Мы вообще вылезали на улицу относительно ненадолго. Больше 20-30 минут на открытом воздухе оставаться было практически невозможно. Страшно представить, как тут в далёкие времена перемещались люди, когда ещё не было оборудованных кондиционером автомобилей.

Самое потрясающее и невероятное, зачем стоит ехать в Долину смерти — это захватывающие дух пейзажи.

Находясь здесь, то и дело слёзы наворачивались на глаза от окружающей красоты. Тут соединились воедино невероятной формы горы и холмы с плоской пустынной поверхностью.

Для того, чтобы полноценно насладиться величием природы, нужно вылезать из машины и гулять. Причём не просто гулять, а подниматься на горы. В Америке для этого есть специальное название — «трейлы». Я понимаю это слово так: на возвышенностях, будь то высокие горы или небольшие холмики, протоптаны дорожки, которые сделаны максимально безопасными для туристов. Иногда это даже не просто тропинки, а заасфальтированная полноценная дорога. Зачастую вдоль подобных трейлов стоят огораживающие от пропасти сооружения. В общем, подниматься по подобным трейлам чаще всего достаточно удобно, безопасно и почти не сложно (говорю это как абсолютнейший антилюбитель ползать по горам).

Поскольку Долина смерти — огромный заповедник, а мы были лимитированы по времени (хотелось всё же до ночи приехать в Вегас, чтобы успеть и там хоть немного погулять), посмотреть все интересные места не получилось. Расскажу о том, что из великолепных пейзажных мест нам всё-таки удалось увидеть.

— Забриски Поинт (Zabriskie Point). Это опять же трейл, который ведёт на относительно невысокую возвышенность. Сверху открывается потрясающий вид на близлежащие горы.

Путь наверх был совсем несложным и недолгим, поскольку подъём наверх заасфальтирован. Зато поднявшись, когда оглядываешь всю эту нерукотворную красоту, ощущаешь невероятную, ни с чем не сравнимую, бурю эмоций.

— Песчаные дюны (Mesquite Sand Dunes). Это место сложно как-то информативно описать. Сама Долина смерти — это в основном камни и твёрдая почва. А Песчаные дюны — это внезапный кусок земли, покрытый мягким золотистым песочком, как на пляже.

Бонусом является то, что из него тут и там торчат харизматичные коряги не выдержавших зноя деревьев.

Те, кто смотрел «Звёздные Войны», помните момент из эпизода IV «Звёздные войны: Новая надежда», где Ситрипио с Р2Д2 долго идут по пустынной планете? Так вот, этот момент снимался именно здесь, в Песчаных дюнах. Жалко, что я об этом узнала уже по возвращении на родину. Могла бы сконструировать интересные фотки в стиле «Звёздных войн».

— Мы взбирались ещё по одному трейлу, который сложно грамотно перевести на русский язык. В оригинале это место называется Harmony Borax Works Interpretive Trail. Само место представляет из себя небольшие каменистые возвышенности, на которые мы с радостью поднялись.

Здесь совершенно не облагороженные трейл — простая тропинка наверх и всё. Но это в чём-то и здорово, потому что иногда хочется полюбоваться творениями природы, абстрагировавшись от влияния человека. Мне это место запомнилось в основном тем, что наверху дул дичайший ветер. С меня чуть не улетела кепка, пришлось её снять. Ветер завывал настолько громко, что нам приходилось кричать, чтобы слышать друг друга. Но, скажу честно, это было прикольно!

В Долине смерти, как и в любой другой уважающей себя пустыне, есть оазис. Это маленький городок, который называется Фёрнис Крик (Furnace Creek).

Здесь растут в большом количестве деревья, находится отель с бассейном, супермаркет и кафешка в стиле ковбойского салуна. В городе живут и работают люди, сюда приезжают туристы.

На самом деле очень странное чувство: едешь себе, едешь по безлюдной засушливой пустыне, где праздно шатающиеся пешеходы в принципе отсутствуют, да и на машинах мимо почти никто не проезжает. Вокруг практически нет растительности, не стоит ни одного дома, нет водоёмов. Как вдруг оказываешься в городе с полноценной инфраструктурой, где ходит много людей, и где есть даже поле для гольфа.

Самое интересное, что есть в этом городе — музей Буры (Borax Museum). Бура — это такой минерал. Внутрь мы не заходили, о чём я, если честно совершенно не жалею. Наиболее любопытна тут экспозиция под открытым небом, которую посмотреть можно абсолютно бесплатно.

Здесь представлены всякие технические приспособления, которые использовались в прошлом и позапрошлом веках для добычи этого минерала. Тут даже есть поезд, на котором некогда перевозили буру из Долины смерти в другие места.

В Долине смерти есть самый настоящий город-призрак. Если честно, здесь я впервые в жизни оказалась в подомном месте. Вообще, город-призрак здесь не один. Насколько я знаю, пару веков назад долину пытались заселить. Поскольку здесь нашли залежи буры, находились смельчаки, которые готовы были жить в невыносимых условиях ради добычи минерала. Здесь строились целые города, в которых жили добытчики буры.

Но рано или поздно все они пустели, поскольку жить в Долине смерти, на невыносимой жаре, вдали от воды, было, конечно, нереально.

Я побывала в самом знаменитом городе-призраке, который называется Риолайт (Rhyolite). На самом деле я бы не сказало, что место меня сильно впечатлило. От самого города здесь осталось совсем немного: заброшенный дом, да салун. Местные власти попытались сделать это место более интересным, поставив странные гипсовые скульптуры призраков.

Но, на мой взгляд, как-то напугать или впечатлить это может разве что маленьких детей. Думается мне, лучше бы оставили всё как есть, либо постарались создать по-настоящему зловещую атмосферу.

В Долине смерти фактически отсутствует вездесущая американская инфраструктура. В США я заметила, что везде всё очень комфортабельно и удобно сделано, как говорится: «всё для людей». Поскольку Калифорния — штат богатый, тут у всех, начиная с 16-летнего возраста, есть личные автомобили. Поэтому люди практически не перемещаются пешком, и уж тем более не пользуются общественным транспортом. Поэтому здесь всё устроено так, чтобы человеку, едущему на машине, было максимально удобно. Тут полно заправок, закусочных и кафешек с так называемым «Drive thru», в которых можно что-то заказать, оплатить и съесть, не вылезая из машины. Везде и ко всему вдоль дороги расставлено большое количество указателей, чтобы человек ни в коем случае нигде не заплутал.

Долина смерти — это совсем другая история. Да, здесь есть несколько облагороженных «туристических» пунктов (включая Забриски Пойнт). Но основная часть долины — это абсолютно пустынная местность, где нет ничего, кроме заасфальтированной дороги между гор.

Здесь нет ни заправок, ни сервисов по ремонту машины, ни закусочных. Хорошо, что мы в поездку взяли с собой еды и воды, и заполнили бак бензином до отказа. Иначе пришлось бы туго. Но что самое интересное — почти нигде на территории Долины смерти нет мобильной связи. Вообще. То есть ни навигатором не воспользоваться, ни позвонить кому-то в случае чего. Изредка попадались по дороге будки с телефонными автоматами. Но, насколько мне известно, большинство из них уже давно не работает. На самом деле немного жутко становится от мысли, что было бы, если бы, например, машина в дороге заглохла, или у неё проткнулось колесо. Мы бы тогда остались посреди жаркой безлюдной пустыни, без транспорта, соответственно, без кондиционера и без связи.

Хотя, с другой стороны, всё это отчасти и делает Долину смерти таким особенным местом. Ведь именно эта девственная, почти не тронутая рукой человека природа и манит сюда людей.

И действительно, если представить себе, что человек оккупировал Долину смерти, настроил там высотных домов, кафешек, магазинов и прочего — всё, облик поменяется абсолютно, пропадёт вся магия, загадочность и обворожительность этого места.

В Долине смерти водится довольно большое количество смертельно опасных животных. Здесь встречаются и тарантулы, и скорпионы, и другие гады, которые одним укусом могут лишить человека жизни. Слава Богу, я ни одного из них не видела. Скажу по правде, я и не знала-то об этом, когда туда отправлялась. Прочитала этот факт в интернете уже через какое-то время после возвращения домой.

В общем, теперь вы понимаете, почему этот заповедник носит такое страшное название — Долина смерти. Адская жара и засуха (говорят, дожди здесь — редчайшая редкость); страшные насекомые, укус которых может убить человека; практически отсутствие жизненно необходимой инфраструктуры (кроме некоторых туристических пунктов, включая городок Фёрнис Крик).

Тем не менее, Долина смерти действительно заслуживает того, чтобы сюда приехать. Её пейзажи настолько завораживают, что, несмотря на все трудности, хочется туда вернуться. А её пустынность и безлюдность только придают ей больше шарма и загадочности.