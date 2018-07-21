Акилов проведет остаток жизни в тюрьме для самых опасных преступников

Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов , приговоренный к пожизненному заключению за наезд на людей в центре Стокгольма в апреле прошлого года, будет отбывать наказание в особом отделении тюрьмы Кумлаанстальтен, где содержатся самые опасные преступники Швеции

Об этом в субботу сообщает телеканал SVT. По мнению Службы тюрем и пробации, существует реальный риск того, что Акилов может устроить побег или его попытаются освободить.

Он не должен общаться с единомышленниками, так как может оказать влияние на других своими радикальными взглядами на насилие, уточняют сотрудники службы. Акилов также будет ограничен в получении писем и посещениях.

7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал около 550 метров по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, давя людей. В результате пять человек, включая 11-летнюю девочку, погибли, тяжело ранены 10 человек. У террориста был также пояс шахида, но он не взорвался. Машина потеряла управление и врезалась в угол универмага, террорист сумел скрыться, но был задержан спустя несколько часов по дороге в аэропорт.

Акилов признан виновным в совершении теракта, пяти убийствах, попытке убийства 119 человек и 24 эпизодах создания опасной ситуации. Приговор вынесен на основе показаний свидетелей и самого Акилова, просмотра записей с места преступления.

Преступник приговорен к пожизненному заключению и депортации из страны. Срок он будет отбывать в Швеции, в тюрьме Кумлаанстальтен для особо опасных преступников.

По шведским законам, отсидев не менее 18 лет, заключенный получает право на просьбу о сокращении срока или на разрешение отбытия его на родине. На сегодняшний день самый продолжительный «пожизненный» срок в шведской тюрьме исчисляется 34 годами.