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Акилов проведет остаток жизни в тюрьме для самых опасных преступников
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Акилов проведет остаток жизни в тюрьме для самых опасных преступников 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, приговоренный к пожизненному заключению за наезд на людей в центре Стокгольма в апреле прошлого года, будет отбывать наказание в особом отделении тюрьмы Кумлаанстальтен, где содержатся самые опасные преступники Швеции.
Об этом в субботу сообщает телеканал SVT. По мнению Службы тюрем и пробации, существует реальный риск того, что Акилов может устроить побег или его попытаются освободить.
Он не должен общаться с единомышленниками, так как может оказать влияние на других своими радикальными взглядами на насилие, уточняют сотрудники службы. Акилов также будет ограничен в получении писем и посещениях.
7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал около 550 метров по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, давя людей. В результате пять человек, включая 11-летнюю девочку, погибли, тяжело ранены 10 человек. У террориста был также пояс шахида, но он не взорвался. Машина потеряла управление и врезалась в угол универмага, террорист сумел скрыться, но был задержан спустя несколько часов по дороге в аэропорт.
Акилов признан виновным в совершении теракта, пяти убийствах, попытке убийства 119 человек и 24 эпизодах создания опасной ситуации. Приговор вынесен на основе показаний свидетелей и самого Акилова, просмотра записей с места преступления.
Преступник приговорен к пожизненному заключению и депортации из страны. Срок он будет отбывать в Швеции, в тюрьме Кумлаанстальтен для особо опасных преступников.
По шведским законам, отсидев не менее 18 лет, заключенный получает право на просьбу о сокращении срока или на разрешение отбытия его на родине. На сегодняшний день самый продолжительный «пожизненный» срок в шведской тюрьме исчисляется 34 годами.
Ранее сообщалось, что шведская полиция безопасности вела наблюдение за Акиловым с августа 2016 года, однако сняла наблюдение за три месяца до теракта. Информация о возможной подготовке теракта Акиловым поступили от спецслужб Узбекистана. По их сведениям, Акилов был завербован эмиссарами террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
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