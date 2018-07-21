Качество строительства детского сада, поликлиники, жилья проверит Мосгосстройнадзор

Специалисты Мосгостройнадзора в ходе проверок за выявленные нарушения оштрафовали участников строительства на сумму более 12 миллионов рублей. Об этом заявила пресс-служба Комитета.

За первое полугодие Мосгостройнадзор осуществил в Центральном округе столице 357 проверок строительных объектов, в список вошли детский зоопарк на Большой Грузинской улице, посольство Швейцарии на улице Огородная слобода, Московский театр «Школа современной пьесы» на улице Неглинная, гостиницы на 1-й Тверской-Ямской улице и Пресненском валу. Эксперты и специалисты также оценили качество строительных работ в жилых домах на Погодинской, Мантулинской улицах, а также на улицах Большая Полянка, Большая Ордынка и в Ордынском переулке.

— В настоящее время на контроле в Центральном административном округе находится 174 объекта строительства общей площадью около 2,85 миллиона квадратных метров, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

Так, в Стремянном переулке строится спорткомплекс с общежитием для студентов Российского экономического университета имени Георгия Плеханова, в Большом Строченовском переулке для жителей ближайших районов возводят детско-взрослую поликлинику, а на улицах Садовническая, Краснопрудная и Садовнической набережной скоро появятся многофункциональные комплексы.

В результате проверок в общей сложности выявлено 985 нарушений по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками.

Строителям выдано 190 предписаний об устранении нарушений, оформлено 276 протоколов, рассмотрены 235 протоколов с наложением штрафных санкции на сумму более 12,2 миллионов рублей. Повторные проверки подтвердили, что большинство нарушений устранено сразу после получения документа. Остальные обязались исправить недостатки в оговоренный в предписании срок.