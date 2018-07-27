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Выставка работ Юрия Приданова открылась в Нижнем Новгороде
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Выставка работ Юрия Приданова открылась в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Открытие выставки живописи и графики заслуженного художника РФ Юрия Приданова состоялось в Нижнем Новгороде вчера, 26 июля. Публике представлено около 50 работ разных лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского государственного художественного музея.
Выставка приурочена к 80-летию со дня рождения художника. Юрий Приданов родился в Горьком, работал в разных жанрах, но основой его творчества была тематическая картина, лейтмотивом в которой являлась тема России. В экспозиции представлены его произведения из циклов «Времена года», «Русская сказка», «Русское средневековье» и ряда других. Также зрители увидят последнюю масштабную работу Приданова «Песня», написанную в 2009 году. Картина хранится в фондах нижегородского художественного музея.
Выставка будет открыта для посетителей до 26 августа.
Напомним, персональная выставка картин Галины Петровой откроется в Нижнем Новгороде.
Фото: Нижегородский государственный художественный музей
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