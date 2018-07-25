Выставка, посвященная советской молодежи, откроется в Нижнем Новгороде

В экспозицию войдут 30 работ из фондов музея. Среди их авторов — Вячеслав Жемерикин, Лазарь Хныгин, Виктор Попков , Михаил Каманин и другие известные художники советской эпохи. Работы созданы в период с 1929 по 1980-е годы. Многие из них будут демонстрироваться широкой публике впервые.

Одной из главной тем выставки станут молодежные стройки. Посетители музея увидят целую серию работ Вячеслава Жемерикина, посвященную БАМу. Еще несколько картин затрагивают тему освоения целины. Также на выставке представлены произведения Михаила Каманина, запечатлевшие строительство Горьковской электростанции.

По словам организаторов, собранные на выставке работы являются своеобразными живописными документами жизни советской молодежи и передают впечатления от перемен, происходящих в стране.