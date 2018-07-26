Выставка графики Галины Петровой пройдет в Нижнем Новгороде

Галина Петрова известна как автор нескольких пейзажных циклов, посвященных историческим местам Нижнего Новгорода и Нижегородской области . Нередко центром композиции на ее картинах являются церкви, монастыри и архитектурные памятники. Ее серия графических работ «Светлые лики Нижнего» неоднократно экспонировалась на областных и всероссийских выставках.

"В пейзажах Галина Петрова использует разнообразные художественные средства для передачи ощущения пространства, наполненного светом и воздухом, точно лепится пластическая форма, создается линейная и воздушная перспектива", — отмечают искусствоведы.

Выставка будет открыта для посетителей до 19 августа.