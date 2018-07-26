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Выставка графики Галины Петровой пройдет в Нижнем Новгороде
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Выставка графики Галины Петровой пройдет в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Галина Петрова известна как автор нескольких пейзажных циклов, посвященных историческим местам Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Нередко центром композиции на ее картинах являются церкви, монастыри и архитектурные памятники. Ее серия графических работ «Светлые лики Нижнего» неоднократно экспонировалась на областных и всероссийских выставках.
"В пейзажах Галина Петрова использует разнообразные художественные средства для передачи ощущения пространства, наполненного светом и воздухом, точно лепится пластическая форма, создается линейная и воздушная перспектива", — отмечают искусствоведы.
Выставка будет открыта для посетителей до 19 августа.
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