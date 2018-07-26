Выставка «Философия парадокса» открывается в Нижнем Новгороде

Экспозиция приурочена к 75-летнему юбилею автора. Вячеслав Павлов представит около 60 своих работ. Выставка условно разделена на три части. Первая включает в себя традиционные жанры — пейзаж и натюрморт. Второй раздел — формально-пластический — представляет работы, где предметы воспринимаются как знаки. Третья часть — абстрактно-концептуальная — это изображение чистого мира и философии науки.

Сам художник называет свою живопись соединением философии, науки и искусства, рассуждая о о свободе и несвободе современного человека и парадоксе жизни, который понимает не как противоречие, а как становление одной истины в другой. Фото: НГВК

"Есть три этапа, три точки восприятия и осознания бытия: ощущение (чувственное восприятие), создание концептов (философское обоснование), референция (научное разложение). Это три этапа познания человеком мира, три точки зрения человека на суть вещей. Я объединяю эти три точки восприятия одновременно, при этом стараюсь соблюсти равноправие всех трех, меняя, переходя с одной на другую. Это дает ощущение парадоксальности, более объемное восприятие, глубину осознания, освобождение от догматического, однобокого, прямолинейного восприятия", — отмечает Вячеслав Павлов.

Выставка будет открыта для посетителей до 19 августа.