Выставка акварелей открылась в Нижнем Новгороде 

Выставка приурочена к 85-летию Нижегородского отделения Союза художников России. Среди ее участников как признанные мастера, так и начинающие авторы. "Несмотря на видимую легкость и простоту, акварель у художников считается одной из самых кропотливых, трудоемких и сложных техник в плане профессионального исполнения. Каждый человек в своей жизни пробовал рисовать этими красками, но лишь немногим удается распробовать настоящий вкус, шарм и обаяние акварельной живописи", — отмечают организаторы.
Посетить выставку можно до 19 августа включительно.