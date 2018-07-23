Facebook строит спутники для раздачи интернета

Facebook, ранее отказавшаяся от самостоятельного проектирования и производства беспилотников Aquila, не забросила инициативу по обеспечению интернет-подключением труднодоступных уголков Земли. В компании подтвердили, что ведут работу над новым интернет-спутником Athena ("Афина"), но рассказать об этом проекте им пока нечего.

"К настоящему времени нам нечего рассказать о конкретных проектах, но мы полагаем, что спутниковые технологии сыграют важную роль в развитии инфраструктуры широкополосного доступа следующего поколения, которая обеспечит подключением сельские регионы, где доступ к Сети ограничен либо вовсе отсутствует", — сообщили изданию Wired представители Facebook.

Что представляет собой новая разработка, неясно. Как следует из заявки, поданной в Федеральную комиссию по связям США (FCC) от лица компании PointView Tech, интернет-спутник позволит «эффективно предоставлять широкополосный доступ местностям по всему миру».

Спутниковая индустрия привлекает все большее внимание частных компаний. Например, SpaceX Илона Маска создает спутниковую систему Starlink, которая подразумевает вывод на орбиту нескольких тысяч спутников, покрывающих всю Землю доступом к широкополосной сети. Запустить группировку из низкоорбитальных интернет-спутников также хотят OneWeb , Space Norway и Telesat.

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