Facebook разрабатывает собственный интернет-спутник

Несмотря на то, что компания Facebook отказалась от беспилотника Aquila для раздачи интернета, сама инициатива по обеспечению доступом удалённых районов планеты не умерла. Судя по документам Федеральной комиссии по связи США (FCC), компания разрабатывает собственный интернет-спутник, который «обеспечит эффективный широкополосный доступ к глобальной сети по всему миру».

В Facebook не конкретизировали эту информацию, заявив лишь, что пока им нечего рассказать о проекте Athena. Представители компании заявили лишь, что спутниковые технологии смогут обеспечить покрытие в тех регионах, куда сложно провести наземные линии.

Подобные проекты есть у OneWeb SpaceX . Последняя, к слову, запустила первый интернет-спутник в феврале этого года. А Google начала-таки развёртывание своего проекта Loop. Технически это схожая идея, только вместо спутников используются высотные аэростаты. Компания уже заключила договор с правительством Кении , где планируется проводить тестирование. Как отмечается, воздушные шары будут передавать сигнал 4G.