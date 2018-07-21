Кавказский клуб хочет создать общекавказскую кибердружину

России необходимо создать общекавказскую кибердружину для противостояния угрозам в сфере компьютерной безопасности. С таким предложением в рамках форума «Архыз XXI» в Карачаево-Черкесии выступил глава Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров. По его мнению, организация могла бы предотвращать различные негативные проявления в компьютерной среде.

«Я считаю, что этот вопрос назрел, просто нужно перевести его в практическую плоскость. Такая работа очень важна и необходима», — приводит ТАСС слова Джафарова.

Представители клуба рассматривают возможность создания клуба совместно с общественным движением «Гражданин». Лидер общественного движения Юрий Шаркович заявил, что в тех или иных структурах за кибербезопасность отвечают от двух до шести человек, а кибератаками занимаются десятки тысяч человек.

«Поэтому общественный ресурс, который сейчас активно развивается, — это эффективное массовое численное решение, которое позволит организовывать систему безопасности в киберсреде», — пояснил лидер общественного движения Юрий Шаркович.