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Кавказский клуб хочет создать общекавказскую кибердружину
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Кавказский клуб хочет создать общекавказскую кибердружину 

News.ru 1 час назад
В России необходимо создать общекавказскую кибердружину для противостояния угрозам в сфере компьютерной безопасности. С таким предложением в рамках форума «Архыз XXI» в Карачаево-Черкесии выступил глава Московского кавказского клуба Шамиль Джафаров. По его мнению, организация могла бы предотвращать различные негативные проявления в компьютерной среде.
«Я считаю, что этот вопрос назрел, просто нужно перевести его в практическую плоскость. Такая работа очень важна и необходима», — приводит ТАСС слова Джафарова.
Представители клуба рассматривают возможность создания клуба совместно с общественным движением «Гражданин». Лидер общественного движения Юрий Шаркович заявил, что в тех или иных структурах за кибербезопасность отвечают от двух до шести человек, а кибератаками занимаются десятки тысяч человек.
«Поэтому общественный ресурс, который сейчас активно развивается, — это эффективное массовое численное решение, которое позволит организовывать систему безопасности в киберсреде», — пояснил лидер общественного движения Юрий Шаркович.
Ранее портал News.ru сообщал, что двусторонняя рабочая группа из представителей России и США по борьбе с терроризмом вскоре может возобновить свою деятельность. Её деятельность была заморожена в 2014 году. Кроме того, страны обсуждают вопрос о создании аналогичной «группы по кибербезопасности».
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