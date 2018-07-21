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Первый российский бордель с роботами объявил о росте популярности
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Первый российский бордель с роботами объявил о росте популярности 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
В первом российском борделе с роботами объявили о росте числа посетителей за последний месяц. По мнению администрации необычного притона, на бизнес положительно повлиял Чемпионат мира по футболу, сообщает "Россия Сегодня".
Всего за последнее время количество клиентов выросло почти на четверть.
Кроме того, существенно изменился и национальный состав покупателей. Если в первые месяцы после открытия в салон приходили россияне, то летом туда стали заглядывать испанцы, французы, китайцы, японцы и индусы.
Бордель с роботами был открыт в конце апреля в Москве. Он действует легально и доступен для всех совершеннолетних желающих.
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Фото: pixabay.com
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