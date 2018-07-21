В Чувашии сотрудники полиции разыскали пожилого человека, который заблудился в лесу

78-летний житель деревни Андреевка Шемуршинского района сутки провел без пищи и воды, но чувствует себя удовлетворительно… В поисках пенсионера, ушедшего в лес ранним утром 20 июля, был задействован весь личный состав Отдела полиции по Шемуршинскому району во главе с майором полиции Роланом Идрисовым, сотрудники подразделений внутренних дел соседних районов, спасатели и добровольцы. Родственники пожилого мужчины не сразу забили тревогу, так как тот и раньше мог подолгу бродить по лесу, который начинается сразу за околицей деревни. С собой у сельчанина был мобильный телефон, однако на звонки местный житель не отвечал. Вся многочисленная семья пенсионера съехалась в родное село, предполагая самое плохое, но стражи порядка разыскали пропавшего. Пенсионер, который, как оказалось, потерял свой мобильник в лесу, был обнаружен в лесном массиве в пяти километрах от родного населенного пункта. Служебная собака по кличке «Чалдон» взяла след и показала полицейским направление, в котором нужно искать человека. Днем 21 июля сотрудники Отдела полиции по Шемуршинскому району Наиль Тепитов, лейтенант полиции Дмитрий Сейфуллин и младший сержант Николай Викторов нашли жителя деревни Андреевка на одной из лесных просек. Хотя немолодой путешественник был изможден такой длительной незапланированной прогулкой без пищи и воды, медики не обнаружили серьезных отклонений в его здоровье. Близкие пенсионера, которые очень переживали за него, от души поблагодарили стражей порядка. Пресс-служба МВД по Чувашской Республике