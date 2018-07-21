Второй велосипед от радиостанции ENERGY Саратов нашёл победителя

Уже вторую неделю радиостанция ENERGY Саратов и компания «Реванш» проводят самый грандиозный розыгрыш этого лета — «ENERGY-ВЕЛИК». Саратовцам, которым надоело сидеть дома и на работе без движения, организаторы предлагают испытать удачу и попробовать выиграть велосипед.

Для этого нужно внимательно слушать радио ENERGY Саратов, а именно программу ENERGY INTERACTIVE по будням: с 17:00 до 18:00, а по выходным с 12:00 до 13:00, услышать в эфире пятизначный код от вело-замка и место в городе, где находится велосипед. С понедельника по пятницу в вечернем интерактиве ведущий произносит одну из пяти цифр от кода, а в субботу в дневном интерактиве объявляет местонахождение велосипеда. Первый участник, добравшийся до указанного места и сумевший с первой попытки открыть код вело-замка, становится обладателем двухколёсного друга.

Сегодня удача улыбнулась Екатерине Крючковой. Велосипед находился на площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный». Услышав объявленное место по радио, Екатерина успела доехать на автомобиле от Сенного рынка и в результате стала первой!

«Я верила в удачу, но больше всего в мою победу верила дочка! Я постоянно слушаю радио ENERGY в машине и вот узнала о таком замечательном розыгрыше! Мы часто катаемся на велосипедах с мужем и дочкой, но раньше мне приходилось брать велосипед напрокат. А теперь у меня есть свой собственный, и это очень здорово!», — радуется Екатерина.

«Радио ENERGY Саратов славится своими сумасшедшими конкурсами в хорошем смысле этого слова. Мы любим проводить очень интересные, но непростые розыгрыши! Здорово, что в Саратове есть компании, которые нас поддерживают, в данном случае это компания «Реванш», которая предоставила для розыгрыша четыре велосипеда и сопутствующие товары — крыло, вело-замок. Слушатели в восторге! Мы уже успели почувствовать их реакцию — ведь это уже второй розыгрыш! Акция полюбилась не только нам, ведущим, организаторам, но и слушателям радио ENERGY Саратов, а для нас это самое главное!», — делится эмоциями диджей радио ENERGY Саратов Юлия Астахова.