В Самаре проходит фестиваль «Дерево»

Елена Лапушкина. Познакомиться с работой площадок и освоить азы плотницкого дела в первый день работы фестиваля пришла глава Самары

Организатор фестиваля Анастасия Кнор рассказала главе города о работе каждой из двух зон — детской и взрослой. Так на детской площадке опытные мастера учат ребят изготовлению деревянных игрушек, значков и кухонных подставок под посуду. На взрослой площадке гостям фестиваля предлагают смастерить кормушки для белок и скворечники из экологически чистых материалов. По словам организаторов, за два дня проведения фестиваля планируется изготовить 40 кормушек для белок и разместить их на территории парка. Другие изготовленные поделки участники фестиваля заберут с собой в качестве сувенира.

"Деление на зоны получилось очень условное: и детки, и взрослые с удовольствием посещают обе зоны

и активно участвуют в работе каждой из 12 представленных площадок. Гости независимо от возраста участвуют в мастер-классах по изготовлению деревянных наличников, кормушек, игрушек, расписывают поделки и выжигают по дереву", — пояснила Анастасия Кнор.

Также на одной из площадок разместился тактильный сад для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"С выходными фестиваль не закончится — сегодня мы запускаем проект «Твой конструктор двора». В рамках проекта в микрорайонах города пройдут

"открытые мастерские", на которых жители смогут также научиться основам плотницкого дела и изготовить что-то интересное. Они сами решат, что оставить на память о проекте на территории своего двора. Например, жители Куйбышевского и Красноглинского районов уже сегодня сказали, что хотят сделать лавочки и столик для игры в шахматы", — сказала Елена Лапушкина.

Также глава города добавила, что наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. руб. на благоустройство.

Напомним, проект «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города.