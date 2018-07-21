В Воронежской области создадут карту зон затопления для запрета строительства 

Владельцев возведённых на этих участках домов не будут компенсировать ущерб от паводка. Региональные власти нашли подрядчика, который составит для Воронежской области карту зон затопления. Итоги торгов подвели в пятницу, 20 июля. Победителем стало ООО «Научно-производственная компания „Джи Пи Эс Ком“. В результате проведения аукциона областной бюджет сможет сэкономить на выполнении работ 12 млн рублей. Тендер департамент экологии и природных ресурсов объявил в конце мая. В нём приняли участие пять компания из Воронежа, Москвы и Ростова-на-Дону. Сумма предложений колебалась от 37 млн рублей до 59,5 млн Победитель выполнит работы за 54 млн рублей. Подрядчик должен будет провести сбор и анализ гидрометеорологической, гидрологической, геологической и картографической изученности подтопляемых территорий населенных пунктов и определить границы их зон подтопления. Всего в списке около 250 населенных пунктов, расположенных вблизи рек Битюг, Ведуга, Воронеж, Богучарка, Дон, Икорец, Осередь, Савала, Тихая Сосна, Толучеевка, Хворостань, Хопёр и других. Также необходимо будет изучить особенности протекания весеннего половодья, ледостава, ледохода и паводка в районе этих населенных пунктов. О том, что региональные власти намерены актуализировать зоны подтопления, в которых запретят строительство жилья, глава Воронежской области Александр Гусев заявил в конце апреля 2018 года. Жителям домов, которые всё-таки построят в этой зоне, начиная с 2019 года не будут выплачиваться компенсации. В результате паводка весной 2018 года оказались затоплены 985 домовладений в нескольких районах области. Особенно сильно пострадали калачеевцы. Заявки на возмещение ущерба подали заявки более 600 жителей города Калач и села Заброды, в дома которых пришла большая вода. Общий объём компенсаций, которые получат пострадавшие от паводка жители Воронежской области, составит 29,5 млн рублей. Елена Гончарова