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В Воронежской области создадут карту зон затопления для запрета строительства
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В Воронежской области создадут карту зон затопления для запрета строительства 

Вести Воронеж 39 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Владельцев возведённых на этих участках домов не будут компенсировать ущерб от паводка. Региональные власти нашли подрядчика, который составит для Воронежской области карту зон затопления. Итоги торгов подвели в пятницу, 20 июля. Победителем стало ООО «Научно-производственная компания „Джи Пи Эс Ком“. В результате проведения аукциона областной бюджет сможет сэкономить на выполнении работ 12 млн рублей. Тендер департамент экологии и природных ресурсов объявил в конце мая. В нём приняли участие пять компания из Воронежа, Москвы и Ростова-на-Дону. Сумма предложений колебалась от 37 млн рублей до 59,5 млн Победитель выполнит работы за 54 млн рублей. Подрядчик должен будет провести сбор и анализ гидрометеорологической, гидрологической, геологической и картографической изученности подтопляемых территорий населенных пунктов и определить границы их зон подтопления. Всего в списке около 250 населенных пунктов, расположенных вблизи рек Битюг, Ведуга, Воронеж, Богучарка, Дон, Икорец, Осередь, Савала, Тихая Сосна, Толучеевка, Хворостань, Хопёр и других. Также необходимо будет изучить особенности протекания весеннего половодья, ледостава, ледохода и паводка в районе этих населенных пунктов. О том, что региональные власти намерены актуализировать зоны подтопления, в которых запретят строительство жилья, глава Воронежской области Александр Гусев заявил в конце апреля 2018 года. Жителям домов, которые всё-таки построят в этой зоне, начиная с 2019 года не будут выплачиваться компенсации. В результате паводка весной 2018 года оказались затоплены 985 домовладений в нескольких районах области. Особенно сильно пострадали калачеевцы. Заявки на возмещение ущерба подали заявки более 600 жителей города Калач и села Заброды, в дома которых пришла большая вода. Общий объём компенсаций, которые получат пострадавшие от паводка жители Воронежской области, составит 29,5 млн рублей. Елена Гончарова
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