Шведский нападающий Златан Ибрагимович — о чемпионате мира и футболе

Поди разбери, что здесь шутка, а что — нарциссизм.

Златану Ибрагимовичу 36 лет, но он не перестает удивлять не только голами, но и интервью. На этот раз шведский нападающий превзошел сам себя. В интервью Visa (один из спонсоров Ибрагимовича) Златан в своей эгоцентричной манере ответил на вопросы.

— Вы становитесь старше… — Что? Я молодею! Это только цифры. Я молод и заставляю других стареть.

— Да, мы видели на поле. — И вне его тоже.

— И все же, чем займетесь после карьеры игрока? — Я не планирую будущее. Когда я этим занимаюсь, то все идет неправильно. Я не хочу быть запрограммирован на какое-то будущее. Я принимаю его таким, какое оно приходит. Иногда случаются сюрпризы, но я радуюсь жизни. Иногда оборачиваюсь и смотрю на то, как я завоевал мир. На завтрак захватываю Швецию , на ланч — Европу, на обед — весь мир. Обдумываю, наслаждаюсь моментом, но не долго, а затем двигаюсь дальше. Меня никто не остановит. Я неудержим.

— Юные футболисты спрашивают, что важнее: упорная работа или талант? — Сейчас я пойду немного против себя. Я много слышал, как футбольные звезды утверждают, что они родились для этого, родились для того, родились с мячом в руках. Я же с детства пинал носок на подобие мяча. Это сделало меня тем, кто я есть — лишь благодаря упорной работе. Я не верю, что люди рождаются, чтобы становиться кем-то. Ты работаешь, чтобы оказаться там, где тебе хочется. Ты тратишь много часов, чем-то жертвуешь, тогда можешь добиться чего-угодно. Вы стали блогером или журналистом, не потому что вам было суждено.

— Верно. — Разница между нами: у вас есть зрители, а у меня — последователи. Хотя нет, я ошибся. У вас есть и зрители, и последователи, а у меня — те, кто верят в Златана, в мою религию.

— Религия Златана? — Арбракадабра!

— Сейчас выпускают столько футбольных бутс. Важно найти подходящие? — Вопрос не в обуви. Все дело в тебе.

— Даже при неудобных бутсах? — Я могу играть вообще без обуви. Главное — мои мышление, голова, мозг и две ноги. Бутсы — лишь материал.

— От каких ошибок вы бы посоветовали воздержаться молодым футболистам. — Молодым как я.

— Именно. — Нужно получать удовольствие от футбола. Конечно, на определенном уровне игра становится серьезнее. Речь уже идет не только о тебе, но и о команде, тренере, ситуации… Но все равно нужно радоваться футболу. Наслаждайся, даже когда дело становится серьезным. Не чувствуй давления и всегда верь в себя. Не обращай внимание, что говорят другие. И продолжай делать ошибки, потому что на них ты учишься. Никто не идеален. Я — Златан, я уверен в себе, но я не безупречный. Я делаю то, во что верю, а не то, во что верят другие. Просто иди и делай разницу. Нормальный не может быть лучшим, как я.

— Хорошо-хорошо. — Не волнуйтесь. Вы тоже станете верующим в меня. Может быть понадобится еще пара минут.

— Я верил в вас еще до того, как сюда пришел. — Нет, вы были моим последователем, а теперь станите верующим. Ох, а сколько подписчиков вы получите после этого интервью. Станете таким известным.

— Надеюсь. В каком возрасте вы обнаружили у себя склонность к футболу? — Зависит от того, к чему вы стремитесь, какого уровня хотите достичь. Я нахожусь на наивысшей ступени в мире. И я все равно не доволен. В моем мире есть только номер один. Второй — это уже из числа оставшихся. Как я уже говорил, чемпионат мира без Златана — ничто. Чемпионат мира со Златаном — все. Зачем быть хорошим, если можно лучшим?