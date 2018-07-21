Ещё
Ясновидящий, который ни разу не ошибся дал прогноз на 2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Ясновидящий, который ни разу не ошибся дал прогноз на 2018 

13 Новостей.ru 49 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Начало ядерной войны, извержения вулканов, наводнения и другие природные катастрофы. Верите ли вы в экстрасенсов? Знаменитый прорицатель по имени Крейг делает предсказания достаточно давно и что удивительно, они всегда сбывались до этого времени. Именно по этой причине становится страшно от его слов. Что же он предсказывал ранее?Террористические акты во Франции, а точнее в Ницце, приход к власти текущего президента США и другие события, которые сбылись и не было не единой ошибки в его словах. Именно по этой причине Крейг пользуется уважением среди людей и его предсказания имеют огромную ценность для мира. Но прошло уже полгода и на оставшуюся часть может прийтись очень много негативных событий, которые могут изменить жизнь всей человеческой цивилизации. Во-первых, прорицатель обещает сильные наводнения в некоторых странах, например в Индии и Китае, а также сильные ураганы в странах Карибского бассейна. Взорвутся мощные вулканы, которые находились в спячки долгие годы. У учёных есть предположения, что имеются ввиду супервулкан в Йеллоустоне и вулкан Везувий, из-за которого будет необходима эвакуация людей из некоторых городов. Но и это ещё не всё. Лидер Северной Кореи подаст в отставку и некоторые страны начнут применять химическое и биологическое оружие, в результате начнется сильная эпидемия среди человечества. И напоследок он предупредил о объединении Китая и России против Америки, в результате чего начнётся ядерная война, которая затронет Европу. Прогноз не обнадеживает и остается надеяться на то, что в этот раз он ошибается и мы не увидим этих событий.
13 Новостей.ru: последние новости
Бывший сотрудник NASA рассказал, что власти стран скрывают информацию о пришельцах Понастроили стадионов для ЧМ, а теперь чиновники не знают, что с ними делать В Йелоустоне начали трескаться скалы, но учёные говорят, что до извержения пока рано
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев568
Фото кабинета Медведева удивило россиян424
Максакова в короткой юбке вызвала фурор176
Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо63
На Украине испугались окончательного развала231
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение