Ясновидящий, который ни разу не ошибся дал прогноз на 2018 

Начало ядерной войны, извержения вулканов, наводнения и другие природные катастрофы. Верите ли вы в экстрасенсов? Знаменитый прорицатель по имени Крейг делает предсказания достаточно давно и что удивительно, они всегда сбывались до этого времени. Именно по этой причине становится страшно от его слов. Что же он предсказывал ранее?Террористические акты во Франции, а точнее в Ницце, приход к власти текущего президента США и другие события, которые сбылись и не было не единой ошибки в его словах. Именно по этой причине Крейг пользуется уважением среди людей и его предсказания имеют огромную ценность для мира. Но прошло уже полгода и на оставшуюся часть может прийтись очень много негативных событий, которые могут изменить жизнь всей человеческой цивилизации. Во-первых, прорицатель обещает сильные наводнения в некоторых странах, например в Индии и Китае, а также сильные ураганы в странах Карибского бассейна. Взорвутся мощные вулканы, которые находились в спячки долгие годы. У учёных есть предположения, что имеются ввиду супервулкан в Йеллоустоне и вулкан Везувий, из-за которого будет необходима эвакуация людей из некоторых городов. Но и это ещё не всё. Лидер Северной Кореи подаст в отставку и некоторые страны начнут применять химическое и биологическое оружие, в результате начнется сильная эпидемия среди человечества. И напоследок он предупредил о объединении Китая и России против Америки, в результате чего начнётся ядерная война, которая затронет Европу. Прогноз не обнадеживает и остается надеяться на то, что в этот раз он ошибается и мы не увидим этих событий.