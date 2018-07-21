Захарова прокомментировала резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в словах коллеги была сконцентрирована боль. Резкое выражение российского дипломата она назвала «криком отчаянья», передает ФАН.

«Один человек призывает другого ответить: что вы творите, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, куда вы заводите мировое сообщество?», — прокомментировала инцидент Захарова.

Это высказывание британского министра Захарова назвала «трусливо и подло» произнесенной фразой.

Кроме того, британский внешнеполитический деятель обвинил Россию в злоупотреблении правом вето при защите нынешней власти в Сирии и в поддержке химатак на мирное население, в которых Лондон винит Асада. В завершение своего выступления Райкрофт пояснил, что «Москва потеряла доверие», но Кремлю «еще не поздно изменить свой курс и повлиять на Дамаск , добившись от него соблюдения режима прекращения огня».

В ответ Сафронков сказал, что выступление Райкрофта показало его твердые намерения затруднить работу спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по деэскалации конфликта в арабской стране. Также, по словам Сафронкова, представитель Британии планирует принести в Совет Безопасности конфронтационность и помешать развитию сирийского политического процесса.

«А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами . Вы этого боитесь, все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился российский постпред напрямую к Райкрофту.

Также Сафронков указал на то, что британский дипломат в ходе своего выступления «ничего не сказал о политическом процессе» и вместо этого предъявлял «оскорбительные требования» к России, Ирану Турции , которые являются гарантами режима прекращения огня в Сирии.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Просьба следить за порядком развития заседания — некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН.

Не смей оскорблять Россию больше!» — сказал сотрудник российского дипведомства.

Под занавес своей речи Сафронков напомнил о предложении Москвы создать коалицию по разминированию территории Сирии, а также назвал «шантажом» заявления западных партнеров о том, что для этого сначала надо сменить правящий режим в Дамаске.

Профессор Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в этой связи указал, что ранее трибуна ООН была местом действия и более горячих и эмоциональных выступлений, передает НСН.

«Площадка ООН помнит разные случаи, в том числе и стучание каблуком у Хрущева по трибуне, то есть там бывали достаточно жесткие форматы обсуждения. Другое дело, что форматы выступления представителей ряда стран настолько лицемерны, что только диву даешься», — пояснил дипломат.

Он также подчеркнул, что и министр иностранных дел России Сергей Лавров иногда тоже высказывается достаточно резко.

«Ну, если вы помните риторику и нашего министра, то в некоторых ситуациях он тоже вел себя довольно жестко. Но, если он и говорил, то он ругался и говорил вне камеры, случайно это было замечено, когда журналисты не выключали аппаратуру», — добавил Сурма.