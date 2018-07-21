Власти Челябинской области помогут в расследовании дела о хищениях 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что в курсе расследования уголовного дела в отношении первого заместителя министра экономического развития региона Антона Бахаева. Власти готовы оказывать содействие следствию. Об этом «РГ» сообщил начальник управления пресс-службы областного правительства Дмитрий Федечкин.
— Я очень сожалею о произошедшем. Считаю правильным воздержаться от каких-либо оценочных суждений по данному событию, не спешить с выводами до тех пор, пока идут следственные действия. Только после решения суда можно говорить о наличии вины или невиновности человека. Уверен, правоохранительные органы профессионально и компетентно разберутся в этом вопросе, мной поставлена задача оказать им максимально возможное содействие, — цитирует пресс-служба правительства главу региона.
По словам губернатора, в ближайшее время будет принят комплекс управленческих решений, обеспечивающих качественную подготовку Челябинска к проведению здесь в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. Именно крупное международное мероприятие привлекло следователей к деятельности Бахаева. Он обвиняется в мошенничестве с бюджетными средствами при подготовке к российско-казахстанскому форуму, состоявшемуся в Челябинске осенью прошлого года. Дело ведут сотрудники регионального УФСБ.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, расследование проходит, в том числе и на основании фактов, изложенных в акте проверки, которую в декабре 2017 года проводила контрольно-счетная палата региона. Проверка проводилась в отношении министерства экономического развития региона, подведомственных ему некоммерческих организаций и автономного учреждения. Результаты проверки, с которыми ознакомлен губернатор Борис Дубровский, были направлены в правоохранительные органы.