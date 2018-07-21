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Черный юмор на румынском кладбище
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Черный юмор на румынском кладбище 

Bigpicture.ru 57 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Считается, что шутить над мертвыми неуважительно и попахивает бестактностью и плохими манерами, но только не в румынском городке Сапанта. Местные жители научились относиться к смерти с юмором, и особенно хорошо это выражается в ярких красочных надгробиях на здешнем кладбище. А эпитафии на них могут содержать смешные стишки, адресованные покойному. Порой здесь даже можно вычитать чьи-нибудь секреты и тайны… Правда, мертвым уже все равно.
Источник: amusingplanet.com  1. Эту традицию начал местный плотник Стэн Иоанн Патраш, который делал кресты и надгробия из дуба.
2. После традиционных похорон, которые длятся три дня, местные жители собираются вместе, чтобы выпить и поделиться историями о покойном.
3. Патраш начал превращать эти истории в короткие стишки, а затем вырезать их на дубовых дощечках.
4. Свое первое стихотворение плотник вырезал на надгробии в 1935 году.
5. Он продолжал создавать их до самой смерти в 1977 году. Считается, что так было изготовлено более 800 надгробий с лимериками.
6. После смерти Патраша вакантное место занял его ученик Думитру Поп, который продолжает эту уникальную традицию до сих пор.
7. Сегодня, когда в деревне кто-то умирает, семья приходит к Думитру Попу и просит его сделать крест. Тот вырезает его в своей небольшой мастерской, расположенной за домом.
8. Он красит дубовые дощечки в синий и украшает их орнаментами и разнообразными деталями.
9. Затем он рисует что-нибудь, связанное с покойным, а после этого сочиняет о нем короткий стих.
10. Только сам автор решает, что будет на картинке и каким будет стихотворение.
11. Зачастую его стихи — истинное воплощение черного юмора; в них много бестактности, богохульства и любви к алкоголю.
Вот один из примеров эпитафии на надгробии, посвященной чьей-то теще: «Здесь лежит моя теща. Если бы она прожила еще год, то здесь лежал бы я…».
Или вот наставление: «Водка — это чистый яд. Она приносит слезы и мучения. И мне она поставила подножку — принесла смерть. Кому водка нравится, с тем случится то же самое. Я пил водку, с ней в руках и умер».
На старости лет сам Стан Петраш, почувствовав свою близкую кончину, собственноручно изготовил надгробие для себя. Эпитафия на нём гласит: «За всю свою жизнь я никому не желал зла. Сколько мог, я делал добро всем, кто в этом нуждался. О, бедный мой мир! Нелегко было жить в нём…»
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