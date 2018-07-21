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Лупашку: привести Кишинев в порядок можно быстро и недорого
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Лупашку: привести Кишинев в порядок можно быстро и недорого 

Sputnik Молдова 57 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
Во-первых, считает Валерий Лупашку, чтобы преобразить столицу надо очистить ее от всего наносного, после чего в городе сразу станет светло и чисто.
"Надо убрать все то, что нанесли на город, его структуру и фасады: эти киоски, рекламные панно, безобразные малые архитектурные формы, искорёженные деревья, которые стоят и мешают. Провести генеральную уборку в городе в архитектурном плане", — сказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.
Вторым этапом, по мнению архитектора, должны стать строительные и ремонтные работы.
"После этого надо наводить порядок на градостроительном уровне. То есть привести в порядок тротуары, парки, дороги, жилые микрорайоны, общественные здания, общественные пространства и так далее", — сказал он.
Как облагородить молдавскую столицу: экспресс-рекомендации дает архитектор Валерий Лупашку.
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