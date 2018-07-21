Лупашку: привести Кишинев в порядок можно быстро и недорого

Во-первых, считает Валерий Лупашку, чтобы преобразить столицу надо очистить ее от всего наносного, после чего в городе сразу станет светло и чисто.

Молдова. "Надо убрать все то, что нанесли на город, его структуру и фасады: эти киоски, рекламные панно, безобразные малые архитектурные формы, искорёженные деревья, которые стоят и мешают. Провести генеральную уборку в городе в архитектурном плане", — сказал собеседник радиостудии Sputnik

Вторым этапом, по мнению архитектора, должны стать строительные и ремонтные работы.

"После этого надо наводить порядок на градостроительном уровне. То есть привести в порядок тротуары, парки, дороги, жилые микрорайоны, общественные здания, общественные пространства и так далее", — сказал он.

Как облагородить молдавскую столицу: экспресс-рекомендации дает архитектор Валерий Лупашку.