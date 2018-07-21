Ядерные ракеты России «отрезвили» США

Российское ядерное оружие в десять раз превосходит американские аналоги, выяснили эксперты. Такие данные появились после сравнения российских и американских ракет. News.ru выяснял, зачем же учёные разрабатывают всё более мощное оружие, способное уничтожать целые страны.

У Америки и у России — разный подход к ядерному оружию как к явлению, объяснил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Для США ядерное оружие — это то оружие, которое можно использовать против своего противника. Именно США единственный раз применили ядерное оружие. Американцы уничтожили два японских города вместе с их жителями, чтобы продемонстрировать свою мощь. Это действие не имело никакого военного значения, а было произведено для запугивания советского руководства, чтобы сделать его более сговорчивым при разделе мира», — сказал собеседник News.ru.

Россия же использует ядерное оружие в качества фактора ядерного сдерживания в отношении США и их союзников, которые «настолько безумны, что способны применить ядерное оружие в своих корыстных интересах», пояснил эксперт. Он считает, что для России наращивание ядерной мощи является способом остановить безумие Запада в стремлении к доминированию.

«Россия никогда не рассматривала и не рассматривает ядерное оружие как источник агрессии, способ поработить своих оппонентов. Оружием «меряются» западные политики, а мы лишь спокойно балансируем. Только из-за страха быть уничтоженными ответным огнем, американцы не используют ядерное оружие. Этот фактор неизбежного возмездия является отрезвляющим, только так можно принудить к миру», — добавил собеседник.

«Паритет в ядерном оружии достигнут еще во времена Холодной войны, наращивать его смысла не имеет, ни для одной из сторон

Стоит акцентировать внимание на том, что при применении [ядерного оружия] жизнь на Земле будет практически гарантированно уничтожена», — заявил ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Российские пользователи социальных сетей утверждают, что американским политикам нужно помнить про результаты исследований, когда они пытаются говорить с позиции силы, пишет ФАН.