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В ЯНАО избирательные участки протестируют на безопасность
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В ЯНАО избирательные участки протестируют на безопасность 

Красный Север 53 минуты назад
Фото: Красный Север
На Ямале запланировано 11 избирательных кампаний. Выдвижение на выборы регионального и муниципального уровня уже завершилось. Судя по количеству заявивших о желании баллотироваться, предстоит интересная конкурентная борьба. Такое мнение высказала вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова на совещании, которое провел ямальский Избирком. Представители ТИК, профильных департаментов и служб, правоохранительных органов и МЧС обсудили подготовку к предстоящему 9 сентября голосованию.
Андрей Гиберт, председатель Избиркома ЯНАО, подчеркнул, что, как и в прежние годы, особое внимание уделят безопасности помещений, где расположены УИК, и сохранности избирательной документации. В частности, до 1 сентября на местах пройдут пожарно-технические занятия, полицейские проинспектируют здания, проверят исправность металлодетекторов, авто и водителей, которых привлекают к работе комиссий. Под особым контролем будут помещения для ГАС «Выборы», которые должны отвечать требованиям Центризбиркома. Для самих кандидатов, журналистов и полицейских запланировано обучение правилам предвыборной агитации.
Ирина Соколова назвала пять направлений, которые традиционно стоят на повестке при подготовке к единому дню голосования. В их числе — актуализация списков избирателей.
— Эту работу выполнили качественно в рамках президентской кампании, но, тем не менее, данные по избирателям нужно пересматривать и обновлять, — подчеркнула она, отметив, что процесс должен завершиться до 15 августа.
Еще один важный этап нынешних кампаний — досрочное голосование. С 19 августа оно стартует в труднодоступных и отдаленных местностях, а с 29 августа — в участковых избирательных комиссиях, куда смогут прийти те, кто в единый день голосования будет в отъезде.
— Необходимо провести разъяснительную работу, чтобы люди проголосовали досрочно и спокойно уехали в отпуск, — подчеркнула Соколова.
Вице-губернатор также поручила усилить контроль над распространением агитационных материалов. Они должны быть согласованы в соответствующей избирательной комиссии, оплачены из избирательного фонда кандидата и иметь все необходимые данные.
— Наша главная задача — это прозрачность и легитимность избирательной кампании. Незаконная агитация, несанкционированные митинги, провокации на избирательных участках, нарушение общественного порядка в период проведения голосования недопустимы, — подчеркнула Ирина Соколова.
Она отметила, что предстоящие выборы губернатора Тюменской области — подтверждение добрососедских отношений и социально-экономических связей. Выборы в региональное Заксобрание, по ее словам, естественное обновление депутатского корпуса, а муниципальные выборы — показатель демократических основ местного самоуправления.
— Уверена, что мы качественно проведем все избирательные кампании, — подытожила Ирина Соколова.
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