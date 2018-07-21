В ЯНАО избирательные участки протестируют на безопасность

На Ямале запланировано 11 избирательных кампаний. Выдвижение на выборы регионального и муниципального уровня уже завершилось. Судя по количеству заявивших о желании баллотироваться, предстоит интересная конкурентная борьба. Такое мнение высказала вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова на совещании, которое провел ямальский Избирком. Представители ТИК, профильных департаментов и служб, правоохранительных органов МЧС обсудили подготовку к предстоящему 9 сентября голосованию.

Андрей Гиберт , председатель Избиркома ЯНАО, подчеркнул, что, как и в прежние годы, особое внимание уделят безопасности помещений, где расположены УИК, и сохранности избирательной документации. В частности, до 1 сентября на местах пройдут пожарно-технические занятия, полицейские проинспектируют здания, проверят исправность металлодетекторов, авто и водителей, которых привлекают к работе комиссий. Под особым контролем будут помещения для ГАС «Выборы», которые должны отвечать требованиям Центризбиркома . Для самих кандидатов, журналистов и полицейских запланировано обучение правилам предвыборной агитации.

Ирина Соколова назвала пять направлений, которые традиционно стоят на повестке при подготовке к единому дню голосования. В их числе — актуализация списков избирателей.

— Эту работу выполнили качественно в рамках президентской кампании, но, тем не менее, данные по избирателям нужно пересматривать и обновлять, — подчеркнула она, отметив, что процесс должен завершиться до 15 августа.

Еще один важный этап нынешних кампаний — досрочное голосование. С 19 августа оно стартует в труднодоступных и отдаленных местностях, а с 29 августа — в участковых избирательных комиссиях, куда смогут прийти те, кто в единый день голосования будет в отъезде.

— Необходимо провести разъяснительную работу, чтобы люди проголосовали досрочно и спокойно уехали в отпуск, — подчеркнула Соколова.

Вице-губернатор также поручила усилить контроль над распространением агитационных материалов. Они должны быть согласованы в соответствующей избирательной комиссии, оплачены из избирательного фонда кандидата и иметь все необходимые данные.

— Наша главная задача — это прозрачность и легитимность избирательной кампании. Незаконная агитация, несанкционированные митинги, провокации на избирательных участках, нарушение общественного порядка в период проведения голосования недопустимы, — подчеркнула Ирина Соколова.

Она отметила, что предстоящие выборы губернатора Тюменской области — подтверждение добрососедских отношений и социально-экономических связей. Выборы в региональное Заксобрание, по ее словам, естественное обновление депутатского корпуса, а муниципальные выборы — показатель демократических основ местного самоуправления.

— Уверена, что мы качественно проведем все избирательные кампании, — подытожила Ирина Соколова.