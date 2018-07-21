Власти в сирийском Манбидже хотят передать город правительственной армии

"Военный совет и большинство жителей считают Турцию страной-оккупантом, которая хочет вытеснить курдов с их территории, как это было сделано в Африне, поэтому они хотят возвращения сирийских властей в город", — заявил источник газете.

По словам источника, ведутся переговоры между военным советом и представителями сирийского государства по поводу передачи города, и «Москва о них знает».

"Она ( РФ — ред,) вступит в переговоры с Турцией, чтобы удовлетворить пожелание жителей Манбиджа, отвергающих турецкое присутствие", — заявил неназванный собеседник сирийской газеты.

Он добавил, что военный совет не пустит в свои районы американско-турецкие патрули, пообещав им «ожесточенное сопротивление».

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили «дорожную карту» по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана . Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

В июле в турецком МИД заявили, что пока не считают процесс вывода курдских отрядов завершенным. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН

*Террористическая группировка, запрещенная в России

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