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В Глазове сожгли более 45 кг некачественной свинины
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В Турции произошла трагедия с россиянином

В Глазове сожгли более 45 кг некачественной свинины 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове в ходе внеплановой проверки на одном из предприятий общественного питания специалисты обнаружили 45,52 кг некачественной свинины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.
Так, на мясе отсутствовала маркировка с указанием даты производства, сроков годности и условий хранения. Часть продукции — свинина из Бразилии, хранилась с истекшим сроком годности.
Всю продукцию сожгли.
Юридическому лицу и руководителю выписали административные штрафы 10 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно.
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