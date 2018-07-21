Эксклюзив: Местные власти в США надеются на укрепление сотрудничества с Китаем — генконсул КНР в Лос-Анджелесе Чжан Пин

Санта-Фе / США /, 21 июля / Синьхуа / — За более чем сорок лет развития торгово-экономические отношения Китая и США стали очень тесными. Местные власти в США надеются на углубление и расширение торгово-экономического сотрудничества с Китаем. Об этом на днях в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа на полях Форума дня международного сотрудничества в Санта-Фе заявил генконсул КНР в Лос-Анджелесе Чжан Пин.

Он отметил, что местные власти в США активно развивают торгово-экономические отношения с Китаем, так как это стимулирует развитие местной экономики. «Это ощущается в позициях губернаторов разных штатов, присутствующих на форуме. На местном уровне в США все… надеются на скорейшее окончание происходящих сейчас торговых трений, чтобы сохранить плоды торгово-экономического сотрудничества», — заявил дипломат.

По словам генконсула, в 46 из 50 штатов США вложены китайские инвестиции, что позволило создать свыше 140 тыс. рабочих мест. За 2008-2017 гг. экспорт из 49 штатов США в Китай значительно увеличился, в 17 штатах — вырос вдвое. Особенно мощный прирост прослеживается в экспорте услуг, который вырос в каждом штате более чем в два раза, а в 31 штате — более чем на 300 проц.

Чжан Пин также отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и США принесло народам двух стран реальные выгоды. Однако торгово-экономические отношения в настоящее время находятся перед лицом «больших трудностей и небывалых вызовов», нынешние торгово-экономические трения оказывают негативное влияние на нормальную торговлю между двумя странами.

Дипломат подчеркнул, что польза от китайско-американского сотрудничества в торгово-экономической сфере очевидна и реальна. Он призвал углублять китайско-американское сотрудничество на местном уровне с целью минимизации последствий торговых трений, чтобы еще больше людей осознали взаимную выгоду сотрудничества двух стран и глубокое слияние их интересов.

Летняя встреча Национальной ассоциации губернаторов США 19-21 июля проходит в административном центре штата Нью-Мексико — городе Санта-Фе. В день ее открытия состоялся Форум дня международного сотрудничества. Тема мероприятия — «Восстановление Шелкового пути и стимулирование развития», оно было посвящено китайско-американским торгово-экономическим отношениям, стратегии сотрудничества и инвестиционным возможностям. —0—