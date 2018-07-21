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Летчик-космонавт Романенко стал начальником главного штаба «Юнармии»
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Летчик-космонавт Романенко стал начальником главного штаба «Юнармии» 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПАРК «ПАТРИОТ» (Московская область). 21 июл — РИА Новости. Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко избран начальником главного штаба «Юнармии» на 3-м слете Всероссийского военно-патриотического общественного движения.
Романенко Роман Юрьевич родился в 1971 году в городе Щелково Московской области. Окончил суворовское военное училище в Ленинграде, высшее авиационное училище в Чернигове, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Дважды совершал космические полеты — в 2009 и 2012-2013 годах. В общей сложности провел на орбите 11 месяцев. С 2015 года является депутатом Государственной думы РФ. Роман Юрьевич — космонавт во втором поколении, его отец — дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Викторович Романенко.
Участники слета поблагодарили первого лидера «Юнармии» олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова. Была особо отмечена его роль в создании и развитии движения.
Труненков возглавит министерство спорта в одном из субъектов РФ и продолжит работу в «Юнармии» в качестве члена главного штаба.
"Юнармия" создана по инициативе министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 250 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.
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