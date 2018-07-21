Численность «Юнармии» увеличилась на 50 тыс. человек

ПАРК «ПАТРИОТ» / Московская область /, 21 июля. / ТАСС /. Численность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» менее чем за полгода увеличилась более чем на 50 тыс. человек, сообщил в субботу статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.

"В рядах движения в настоящее время состоят 252 тыс. человек", — сказал он на церемонии открытии третьего слета «Юнармии», отметив, что руководство Минобороны не ставит перед собой задачу быстрого количественного роста числа участников движения.

"Мы с вами молоды как движение, нам чуть больше двух лет", — напомнил Панков.

"Мы исходили из того, что военно-патриотическое детско-юношеское молодежное движение России не должно быть формальным, не должно быть бюрократическим. Оно должно быть живым и интересным для вас", — сказал замминистра.

"Все-все трудности нам по плечу, — заверил генерал армии. — В этих трудностях мы с вами закаляемся, вырабатываем характер и уже сейчас учимся главному в жизни — преодолевать трудности", — подчеркнул он.