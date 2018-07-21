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Численность «Юнармии» увеличилась на 50 тыс. человек
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Численность «Юнармии» увеличилась на 50 тыс. человек 

ТАСС 1 час назад
ПАРК «ПАТРИОТ» /Московская область/, 21 июля. /ТАСС/. Численность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» менее чем за полгода увеличилась более чем на 50 тыс. человек, сообщил в субботу статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков.
"В рядах движения в настоящее время состоят 252 тыс. человек", — сказал он на церемонии открытии третьего слета «Юнармии», отметив, что руководство Минобороны не ставит перед собой задачу быстрого количественного роста числа участников движения.
"Мы с вами молоды как движение, нам чуть больше двух лет", — напомнил Панков.
"Мы исходили из того, что военно-патриотическое детско-юношеское молодежное движение России не должно быть формальным, не должно быть бюрократическим. Оно должно быть живым и интересным для вас", — сказал замминистра.
"Все-все трудности нам по плечу, — заверил генерал армии. — В этих трудностях мы с вами закаляемся, вырабатываем характер и уже сейчас учимся главному в жизни — преодолевать трудности", — подчеркнул он.
Как сообщил начальник Главного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, в слете принимают участие 364 делегата, представляющие все регионы России.
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