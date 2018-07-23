«Шереметьево» назвал причины перебоев с доставкой багажа

Ранее воздушная гавань на своем сайте сообщала о перебоях в работе системы багажной транспортировки и проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. Об этом же, в частности, говорилось в субботу и на сайте компании «Аэрофлот» . В СМИ также появилась информация о подтоплении тоннеля системы транспортировки багажа межтерминального перехода в аэропорту.

"Международный аэропорт «Шереметьево» опровергает информацию о подтоплении тоннеля системы транспортировки багажа межтерминального перехода", — заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Как там пояснили, из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа, что привело к возникновению задержек при отправке части багажа трансферных пассажиров, и сейчас специалисты аэропорта реализуют комплекс мер для восстановления штатной работы системы транспортировки багажа.

"Недоставленный своевременно багаж досылается пассажирам ближайшими рейсами. В рамках принятых мер, по нашим оценкам, ситуация в ближайшее время придёт в норму", — добавили в пресс-службе. Аэропорт принес извинения пассажирам за возникшие неудобства.