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«Шереметьево» назвал причины перебоев с доставкой багажа
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«Шереметьево» назвал причины перебоев с доставкой багажа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московский аэропорт «Шереметьево» назвал причины снижения производительности системы транспортировки багажа и заверил, что ситуация «в ближайшее время придёт в норму».
Ранее воздушная гавань на своем сайте сообщала о перебоях в работе системы багажной транспортировки и проблемах, связанных с отправкой багажа пассажиров. Об этом же, в частности, говорилось в субботу и на сайте компании «Аэрофлот». В СМИ также появилась информация о подтоплении тоннеля системы транспортировки багажа межтерминального перехода в аэропорту.
"Международный аэропорт «Шереметьево» опровергает информацию о подтоплении тоннеля системы транспортировки багажа межтерминального перехода", — заявили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Как там пояснили, из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле снизилась производительность системы транспортировки багажа, что привело к возникновению задержек при отправке части багажа трансферных пассажиров, и сейчас специалисты аэропорта реализуют комплекс мер для восстановления штатной работы системы транспортировки багажа.
"Недоставленный своевременно багаж досылается пассажирам ближайшими рейсами. В рамках принятых мер, по нашим оценкам, ситуация в ближайшее время придёт в норму", — добавили в пресс-службе. Аэропорт принес извинения пассажирам за возникшие неудобства.
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