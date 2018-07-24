Шереметьево доработает систему транспортировки багажа после сбоев

Международный аэропорт Шереметьево доработает систему воздухообмена в тоннеле для транспортировки багажа, сообщает во вторник пресс-служба аэроузла.

Ранее в субботу авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о сбоях отправки багажа в Шереметьево из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта. Позднее в пресс-службе Шереметьево сообщили, что задержки произошли из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле.

«В настоящий момент в багажном тоннеле межтерминального перехода смонтированы и функционируют на постоянной основе 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведен к нормативному уровню. Система транспортировки трансферного багажа функционирует в тестовом режиме. В ближайшее время по результатам анализа тестовой эксплуатации ведущими проектными организациями и поставщиками оборудования будет проведена доработка системы воздухообмена в багажном тоннеле», — сообщили в пресс-службе.

Во вторник Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи со сбоями системы доставки багажа. По предварительным данным ведомства, неполадки были вызваны подтоплением багажного тоннеля.