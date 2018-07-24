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Шереметьево доработает систему транспортировки багажа после сбоев
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Шереметьево доработает систему транспортировки багажа после сбоев 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: Москва меняется
Международный аэропорт Шереметьево доработает систему воздухообмена в тоннеле для транспортировки багажа, сообщает во вторник пресс-служба аэроузла.
Ранее в субботу авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о сбоях отправки багажа в Шереметьево из-за перебоев в работе системы транспортировки багажа аэропорта. Позднее в пресс-службе Шереметьево сообщили, что задержки произошли из-за повышенной влажности воздуха в багажном тоннеле.
«В настоящий момент в багажном тоннеле межтерминального перехода смонтированы и функционируют на постоянной основе 20 осушительных установок. Уровень влажности в тоннеле приведен к нормативному уровню. Система транспортировки трансферного багажа функционирует в тестовом режиме. В ближайшее время по результатам анализа тестовой эксплуатации ведущими проектными организациями и поставщиками оборудования будет проведена доработка системы воздухообмена в багажном тоннеле», — сообщили в пресс-службе.
Во вторник Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в связи со сбоями системы доставки багажа. По предварительным данным ведомства, неполадки были вызваны подтоплением багажного тоннеля.
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