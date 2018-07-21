Гидроузел «Санься» впервые в этом году работает на полную мощность

Ухань, 21 июля / Синьхуа / — С наступлением сезона паводков гидроузел «Санься» /"Три ущелья"/ впервые в этом году работает на полную мощность. Суммарная мощность 32 крупногабаритных энергоблоков мощностью 700 тыс. кВт каждый и двух генераторов мощностью 50 тыс. кВт каждый составляет 22,5 млн кВт, то есть в среднем объем выработки электричества здесь составляет 540 млн кВт-час в день.

С июля количество осадков в некоторых регионах верховья реки Янцзы превысило показатели за аналогичный период в предыдущие годы. В частности, 5-го и 13-го июля до водохранилища «Санься» достигли пики первого и второго паводков 2018 года.

По состоянию на 8 часов утра 21 июля, приток воды в водохранилище достиг 29600 куб. м/сек, а сброс воды из водохранилища составил 30500 куб. м/сек. При этом уровень воды в водохранилище составил 156,76 метра.

По сообщению, работа всех энергоблоков гидроузла «Санься» в режиме полной нагрузки продолжится по предварительным оценкам примерно до 29 июля.

Как стало известно, гидроузел «Санься» является крупнейшей в мире базой экологически чистой энергии, оснащенной в общей сложности 32 крупногабаритными энергоблоками мощностью 700 тыс. кВт каждый и двумя генераторами мощностью 50 тыс. кВт каждый с общей установленной мощностью 22,5 млн кВт, занимая первое место в мире.