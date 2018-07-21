Владимир и «Питер» нашли точки соприкосновения

Сотрудничество Владимирской области Санкт-Петербурга в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сфере развивается на протяжении нескольких лет. В 2016 году успешно реализован совместный План мероприятий по развитию регионов. Разработана «дорожная карта» до 2021 года, главное направление которой — углубление коопераций между двумя субъектами РФ

«Приятно констатировать, что между Владимирской областью и Санкт-Петербургом налажены крепкие экономические и дружеские отношения. Двусторонний товарооборот в 2017 году превысил 12 млрд рублей. Помимо традиционных направлений — торговли продуктами питания, туризма — сегодня можно уверено говорить и о системном сотрудничестве в сфере промышленности. Особенно удачными можно назвать контакты с предприятиями Северной столицы нашего Муромского стрелочного завода, Ковровского электромеханического завода , Кольчугинского завода «Электрокабель», автобусного завода «Волгобас», — отметил первый замгубернатора Владимирской области Алексей Конышев

Председатель Комитета по промышленной политике администрации города Санкт-Петербург Максим Мейксин выразил уверенность, что визит делегации Северной столицы во Владимирскую область даст новый толчок развитию отношений двух регионов. Тем более сферы сотрудничества растут каждый день. Речь, прежде всего, идёт о партнёрстве в области фармацевтики, инновационных технологиях и станкостроении.

Транспортные компании Северной столицы заинтересованы в расширении сотрудничества с заводом «Волгобас» в Собинском районе, который на сегодняшний день единственный в стране выпускает электробусы. До конца года предприятие поставит в Санкт-Петербург более 60 автобусов на газомоторном топливе.

Рассчитывают в Северной столице и на новую продукцию Муромского стрелочного завода, которая по качеству сегодня не уступает ведущим мировым брендам. Особый интерес владимирцев вызвало современное высокотехнологичное медицинское оборудование, которое производят в Санкт-Петербурге. Первый вице-губернатор Алексей Конышев поручил директору департамента здравоохранения Александру Кирюхину направить экспертов в Северную столицу для детального знакомства с ним.

За круглым столом делегации обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества Владимирской области и Санкт-Петербурга уже с участием представителей бизнес-структур двух регионов, открылась биржа деловых контактов. Обсуждение вопросов промышленной кооперации продолжилось на Ковровском электромеханическом заводе.