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Воспитанники московских футбольных школ воссоздали финал ЧМ-2018
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Воспитанники московских футбольных школ воссоздали финал ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Воспитанники футбольных школ «Чертаново» и «Специфик» при участии съемочной группы RT воссоздали финал чемпионата мира-2018, в котором сборная Франции обыграла Хорватию (4:2). Инсценировка решающей игры турнира была снята на «Сапсан Арене», которая до 2017 года носила название МСА «Локомотив».
Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Для сборной Франции этот чемпионский титул стал вторым в истории. Хорватия, в свою очередь, дошла до финала впервые.
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