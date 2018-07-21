Воспитанники московских футбольных школ воссоздали финал ЧМ-2018

Воспитанники футбольных школ «Чертаново» и «Специфик» при участии съемочной группы RT воссоздали финал чемпионата мира-2018, в котором сборная Франции обыграла Хорватию (4:2). Инсценировка решающей игры турнира была снята на «Сапсан Арене», которая до 2017 года носила название МСА «Локомотив».

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Для сборной Франции этот чемпионский титул стал вторым в истории. Хорватия, в свою очередь, дошла до финала впервые.

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