Останки динозавров продолжают находить в Шестаково 

Шестаково, 21 июля — АиФ-Кузбасс. Участники экспедиционного отряда Кемеровского областного краеведческого музея продолжают вести раскопки в точке Шестаково-3 и следят за новыми обвалами Шестаковского яра.
Как сообщает пресс-служба Кемеровского областного краеведческого музея, очередная крупная находка была сделана 11 июля. Учёные обнаружили скопление костей на площади 3 на 1,5 м. Предположительно найдены окаменелые останки молодой особи пситтакозавра. Так же археологи нашли отпечатки костей различных ящеров и мелкий хвостовой позвонок зауропода. Эти находки были сделаны на участке «Шестаково-3».
В то же время, когда на раскопках гостила группа студентов Новосибирского государственного университета, в новом обвале Шестаковского яра были обнаружены кости мамонта.
На неделе участники экспедиции вели не только раскопки. Они выходили на видеосвязь с посетителями музея и провели экскурсии для гостей с Дальнего Востока и из Алтайского края.