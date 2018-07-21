Останки динозавров продолжают находить в Шестаково

Шестаково, 21 июля — АиФ-Кузбасс . Участники экспедиционного отряда Кемеровского областного краеведческого музея продолжают вести раскопки в точке Шестаково-3 и следят за новыми обвалами Шестаковского яра.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского областного краеведческого музея, очередная крупная находка была сделана 11 июля. Учёные обнаружили скопление костей на площади 3 на 1,5 м. Предположительно найдены окаменелые останки молодой особи пситтакозавра. Так же археологи нашли отпечатки костей различных ящеров и мелкий хвостовой позвонок зауропода. Эти находки были сделаны на участке «Шестаково-3».

В то же время, когда на раскопках гостила группа студентов Новосибирского государственного университета, в новом обвале Шестаковского яра были обнаружены кости мамонта.