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Останки динозавров продолжают находить в Шестаково
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Останки динозавров продолжают находить в Шестаково 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Шестаково, 21 июля — АиФ-Кузбасс. Участники экспедиционного отряда Кемеровского областного краеведческого музея продолжают вести раскопки в точке Шестаково-3 и следят за новыми обвалами Шестаковского яра.
Как сообщает пресс-служба Кемеровского областного краеведческого музея, очередная крупная находка была сделана 11 июля. Учёные обнаружили скопление костей на площади 3 на 1,5 м. Предположительно найдены окаменелые останки молодой особи пситтакозавра. Так же археологи нашли отпечатки костей различных ящеров и мелкий хвостовой позвонок зауропода. Эти находки были сделаны на участке «Шестаково-3».
В то же время, когда на раскопках гостила группа студентов Новосибирского государственного университета, в новом обвале Шестаковского яра были обнаружены кости мамонта.
На неделе участники экспедиции вели не только раскопки. Они выходили на видеосвязь с посетителями музея и провели экскурсии для гостей с Дальнего Востока и из Алтайского края.
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