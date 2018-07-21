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Рабочий надышался газа и упал в 25-метровый колодец в Агалатово
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Рабочий надышался газа и упал в 25-метровый колодец в Агалатово 

Ivyborg.ru 1 час назад
Рабочий работал в колодце, когда ему стало плохо. Он потерял сознание и упал с 25-метровой высоты. Медикам спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Всеволожского района
К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и спасатели ГУ МЧС России по Ленобласти. Очевидцами, до прибытия специалистов, была предпринята попытка спуститься в колодец по верёвке, но из-за непонятных газов добровольный спасатель стал терять сознание и прекратил спуск.
В 11.27 упавшего извлекли из колодца и передали сотрудникам скорой помощи, однако, несмотря на усилия врачей, мужчина погиб.
По версии спасателей, гражданин Узбекистана надышался углекислого газа от чего и потерял сознание.
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