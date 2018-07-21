Рабочий надышался газа и упал в 25-метровый колодец в Агалатово

Рабочий работал в колодце, когда ему стало плохо. Он потерял сознание и упал с 25-метровой высоты. Медикам спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Всеволожского района

К месту выехал дежурный караул ПСС Агалатово и спасатели ГУ МЧС России по Ленобласти . Очевидцами, до прибытия специалистов, была предпринята попытка спуститься в колодец по верёвке, но из-за непонятных газов добровольный спасатель стал терять сознание и прекратил спуск.

В 11.27 упавшего извлекли из колодца и передали сотрудникам скорой помощи, однако, несмотря на усилия врачей, мужчина погиб.