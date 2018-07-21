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Министр коммерции КНР Чжун Шань принял участие в экономическом форуме Китай-ОАЭ
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Министр коммерции КНР Чжун Шань принял участие в экономическом форуме Китай-ОАЭ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Абу-Даби, 21 июля /Синьхуа/ — Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ Султан бен Саид аль-Мансури в пятницу приняли участие в прошедшем здесь экономическом форуме Китай-ОАЭ.
Выступая на мероприятии, Чжун Шань заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в ОАЭ совместно с руководством этой страны вывел двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, начертал грандиозный план развития отношений между двумя странами, определил направление развития двустороннего делового сотрудничества. По словам министра, КНР и ОАЭ решительно поддерживают глобальную свободную торговлю и соответствующие многосторонние механизмы, выступают против торгового протекционизма и унилатерализма, что открывает широкое пространство для сотрудничества. Чжун Шань подчеркнул, что стороны должны надлежащим образом претворить в жизнь важные договоренности, достигнутые руководителями двух стран, совместно содействовать развитию «Пояса и пути», продолжить укреплять сотрудничество в области энергетики, услуг и высоких технологий.
Султан бен Саид аль-Мансури подтвердил, что нынешний визит председателя Си Цзиньпина будет способствовать выходу двусторонних отношений на новую историческую исходную точку. Инициатива «Пояс и путь» хорошо сочетается со стратегией развития ОАЭ, Абу-Даби намерен совместно с Пекином непрерывно продвигать развитие всеобъемлющего стратегического партнерства. ОАЭ надеются стать ключевым путем распространения «Пояса и пути» на запад, приветствуют инвестиции из КНР и сотрудничество с китайским бизнесом в сфере научно-технических инноваций, передовой обрабатывающей промышленности и строительства инфраструктуры.
В форуме приняли участие более 450 правительственных чиновников и представителей деловых кругов КНР и ОАЭ. —0—
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