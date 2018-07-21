Гендиректор Синьхуа Цай Минчжао встретился с коллегами из Ассошиэйтед Пресс и Пресс Ассошиэйшн

Лондон, 21 июля / Синьхуа / — Генеральный директор китайского информационного агентства Синьхуа Цай Минчжао в пятницу в Лондоне встретился с генеральным директором Ассошиэйтед Пресс /АП/ Гэри Прюиттом. Собеседники обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества и содействия трансформации традиционных СМИ.

Встреча состоялась в штаб-квартире европейского отделения АП. Цай Минчжао отметил, что на фоне глубоких изменений в медийном ландшафте Синьхуа и АП должны прилагать усилия для содействия инновациям и в полной мере использовать технологии новых медиа и искусственного интеллекта, чтобы удовлетворять потребности клиентов. По его словам, Синьхуа рассчитывает на обмен опытом с АП.

Г. Прюитт позитивно оценил инновационную трансформацию Синьхуа. Он ознакомил Цай Минчжао с развитием новых медиа в АП, в частности, связанных с передачей видео, и заявил, что АП готово вести углубленные обмены с Синьхуа по вопросам будущего развития СМИ.

Цай Минчжао в пятницу также встретился с главным исполнительным директором британского агентства Пресс Ассошиэйшн Клайвом Маршаллом. Цай Минчжао поздравил собеседника со 150-летием его корпорации и ознакомил с усилиями Синьхуа по интегрированному развитию СМИ. Он заявил, что Синьхуа готово укрепить сотрудничество с Пресс Ассошиэйшн в сфере новых медиа и других областях.

К. Маршалл поблагодарил Цай Минчжао за поздравление. Он заявил, что готов активизировать обмены и взаимодействие с Синьхуа во всех сферах, чтобы вместе противодействовать вызовам в эпоху новых медиа. —0—