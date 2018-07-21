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Иномарку за 2,5 млн рублей угнали у безработного москвича
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Иномарку за 2,5 млн рублей угнали у безработного москвича 

360tv.ru 1 час назад
Неизвестный угнал у безработного москвича Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Потерпевший обратился в полицию накануне, 20 июля. Он сообщил, что неизвестный увел его личный транспорт с подземной парковки на улице Академика Пилюгина.
На место выехал наряд полиции. Было установлено, что машину угнали в период с 14 по 20 июля. Полицейские получили от заявителя запасные ключи и документы от автомобиля.
Оперативники также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».
Ранее трое налетчиков избили башкирского бизнесмена и угнали у него Mercedes‐Benz. Преступление произошло в Уфе. Преступники затащили потерпевшего в машину и потребовали отдать долг, принадлежащий даже не ему, а якобы коллеге.
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