Иномарку за 2,5 млн рублей угнали у безработного москвича 

Неизвестный угнал у безработного москвича Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Потерпевший обратился в полицию накануне, 20 июля. Он сообщил, что неизвестный увел его личный транспорт с подземной парковки на улице Академика Пилюгина.
На место выехал наряд полиции. Было установлено, что машину угнали в период с 14 по 20 июля. Полицейские получили от заявителя запасные ключи и документы от автомобиля.
Оперативники также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».
Ранее трое налетчиков избили башкирского бизнесмена и угнали у него Mercedes‐Benz. Преступление произошло в Уфе. Преступники затащили потерпевшего в машину и потребовали отдать долг, принадлежащий даже не ему, а якобы коллеге.