Иномарку за 2,5 млн рублей угнали у безработного москвича

Неизвестный угнал у безработного москвича Toyota Camry за 2,5 миллиона рублей. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Потерпевший обратился в полицию накануне, 20 июля. Он сообщил, что неизвестный увел его личный транспорт с подземной парковки на улице Академика Пилюгина.

На место выехал наряд полиции. Было установлено, что машину угнали в период с 14 по 20 июля. Полицейские получили от заявителя запасные ключи и документы от автомобиля.

Оперативники также изъяли запись с камеры видеонаблюдения. Уголовное дело возбудили по статье «Кража».