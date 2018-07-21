Православные реликвии, которые больше всего почитает русский народ

Реликвия — особо почитаемая и хранимая вещь, имеющая особую историческую или религиозную ценность. Россия хранит множество уникальных реликвий.

Шапка Мономаха

«Шапка Мономаха» считается одной из самых древних регалий русских князей и царей. Ей венчались на царство все русские правители в XVI-XVIII веках. В последствии Шапка, вместе с другими регалиями русских царей, хранилась в Успенском соборе в аналое, принимая участие в коронациях как реликвия.

Многие историки считают, что шапка Мономаха — среднеазиатского происхождения и была подарена Ивану Калите ханом Узбеком.

Изначально она была похожа на тюбетейку, выполненную из золотой ткани, но позже была украшена драгоценными камнями, жемчугом и мехом. Сейчас шапка Мономаха весит 994 грамма, и ее украшают 43 камня.

Икона Владимирской Божьей матери

По церковному преданию, икону написал Евангелист Лука. Из Иерусалима она попала в Константинополь, а потом, в начале XII века была подарена князю Мстиславу. Иконе приписывают нескольку чудес, включая избавление от Тамерлана в 1395 году.

После революции икону изъяли из Успенского собора Московского Кремля для реставрации, и в 1926 году передали в Исторический музей. Там икона Владимирской Божьей матери провела всего 4 года, после чего была подарена Третьяковской галерее. С 1999 года икона хранится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах.

Золотые ворота Владимира

Золотые ворота Владимира построены в 1164 году при князе Андрее Боголюбском . Они вели в самую богатую княжеско-боярскую часть города. В старину ворота покрывали листы золоченой меди, что придавало им особую торжественность. Именно это и стало причиной похищения врат в 1238 году, когда Владимир был взят монголо-татарами. Далеко ворота, впрочем, не уехали, при переправе через замерзшую Клязьму лед треснул и ворота затонули. Створки так и не были найдены.

К сожалению, из-за пожаров и нашествий врагов, Золотые ворота дошли до нас в сильно измененном виде. Их неоднократно восстанавливали, так что к древним частям строения относятся только широкая проездная арка с мощными боковыми пилонами и боевая площадка над ними, сохранившаяся фрагментарно.

Частица ризы Божией Матери

По преданию, риза Божией Матери — это одеяние Девы Марии, обретенное в 457—474 годах двумя братьями из Византии. На сегодняшний день местоположение ризы неизвестно, оно теряется после 1434 года, когда церковь, в которой хранилось одеяние, была уничтожена пожаром.

Частицы Ризы разошлись по миру. Одна их них была приобретена в Константинополе Дионисием Суздальским, вместе с многими другими реликвиями, для наполнения ковчега Дионисия. Другую часть Ризы приобрел князь Василий Голицын , и она долгое время находилась в Успенском соборе Кремля. На сегодняшний день частичка Ризы находится в храме Христа спасителя Москве , где ей может поклониться любой желающий.

Гвоздь из Креста Господня

Гвоздь Господень — это один из тех гвоздей, которыми Иисус был распят на кресте. В 326 году царица Елена Равноапостольная отправилась в Иерусалим для обретения Креста Господня. Вместе с Крестом были найдены и гвозди, которыми был распят Спаситель. Всего сохранилось 3 или 4 гвоздя.

До XVII века один из них хранился в Грузии , но после завоевания Персией , был принесен шахом Аббасом в дар Святейшему Патриарху Филарету. После октябрьской революции реликвия была изъята новой властью, но в 2008 гвоздь был возвращен церкви и в настоящее время хранится в Храме Христа Спасителя в Москве.

Казанская икона Богородицы

Икона была обретена в 1579 году в Казани , ее откопали на пепелище после сильного пожара, уничтожившего часть города. На месте обретения возвели Богородицкий девичий монастырь. Икона была признана чудотворной, по церковным преданиям, при перемещении ее в храм исцелились двое слепых. Икону почитали не только в Казани, но и в Москве, и вскоре появилось множество списков. К XIX веку их стало так много, что сложно было сказать, где находится оригинал, но историки придерживаются мнения, что он хранился в Казанском Богородицком монастыре. Именно оттуда 26 июня 1904 года икона и была похищена, а впоследствии — уничтожена. По другой версии, икона была продана за рубеж, и лишь в 2004 году возвратилась в Россию как дар папы Иоанна Павла II.

Мощи Серафима Саровского

Серафим Саровский — один из самых почитаемых русских святых. Его мощи считаются чудотворными. В 1920 году они едва не были утеряны из-за советской антирелигиозной программы. Через два года останки святого передали в Музей религиозного искусства в Донском монастыре. В 1990 году мощи святого были вновь обретены, когда в запасниках Музея истории религии были найдены неопознанные останки. После тщательного анализа стало ясно, что они принадлежат Серафиму Саровскому. На сегодняшний день останки святого старца хранятся в Богоявленском кафедральном соборе.

Ковчег Дионисия

Ковчег Дионисия считается одной из самых древних и почитаемых христианских реликвий в России. Созданный в XIV веке русскими мастерами, украшенный золотом и драгоценными камнями, он был отвезен в Константинополь Дионисием Суздальским, где ковчег наполнили святынями. Его долгое время называли «Страсти Спасовы» и считали оберегом Московского княжества, Руси, а потом и России. Ковчег пережил революцию, он был сохранен большевиками как произведение искусства, и сейчас хранится в Кремле.

Меч князя Довмонта

Довмонт был литовским князем, но, бежав от междоусобных войн на родине, осел в Пскове , где принял крещение и стал зваться Тимофеем. Больше 30 лет Довмонт служил городу, а после смерти был причислен к лику местных святых. Меч полководца стал государственной реликвией. Долгое время он хранился в Троицком соборе, после революции клинок был передан в Псковский музей. Меч Довмонта является единственным средневековым мечом на территории России, чья история доподлинно известна и зафиксирована.

Александр Свирский 19 лет ушел в монастырь, где принял постриг. При жизни он был славен чудесами и праведным образом жизни, а после смерти его канонизировали.

В 1918 году, в рамках разоблачения церкви, тело святого было изъято из монастыря. В отчетах было записано, что останки святого были заменены восковой куклой, но в 1998 году мощи Александра Свирского, оставшееся нетленными, были возвращены церкви.

Кийский крест

Крест был заказан патриархом Никоном в Палестине для монастыря, который располагался на острове Кий. Крест размерами и формой походил на тот, на котором распяли Спасителя. Кийский крест является ковчегом, в котором содержится 108 мощей святых и 16 камней с мест библейских событий. Изначально он хранился в Кийском монастыре, но с приходом советской власти его переместили в антирелигиозный музей на Соловках, а затем — в запасники Исторического музея в Москве. В 1991 году крест был передан в храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.

Годеновский крест

Годеновский крест — это образ распятого Христа, выполненный из липового дерева. Святыня была обретена в 1423 году на Сахотском болоте. Пастухам явился Николай Чудотворец , и вскоре на месте обретения креста выстроили храм. Годеновской святыне приписывают большое число чудес, и, возможно, именно из-за этого крест так сильно пострадал в советские времена. После неудачных попыток сжечь или вытравить дерево кислотой, крест был брошен в болото, но несколько прихожан вытащили святыню из топи и спрятали в Златоустовском храме. В начале 21 века крест был отреставрирован, и сейчас ему можно поклониться в храме Иоанна Златоустого, который находится в Ярославской области , в селе Годеново.

Образ Святого Иоанна Предтечи с обручем

У чудотворной иконы Иоанна Предтечи богатая история. Она была написана в 1550 — 1560 годах, это был образ с местного иконостаса Девичьего монастыря. Особенностью иконы является то, что к ней прикреплен обруч, который сейчас хранится в отдельном ларце в часовне храма Иоанно-Предтеченского монастыря. В 1922 году образ был изъят из храма большевиками, и вернулся в обитель лишь спустя 80 лет.

С 2005 года иконе может поклониться любой желающий, она прославилась чудесными исцелениями. Многие прихожане рассказывали, что их болезни отступили того, как они помолились Иоанну Предтече и возложили обруч на голову.

Толгская икона Божьей Матери

Толгская икона Божьей Матери хранится в Толгском монастыре в Ярославле . Существовало три списка этой иконы, но лишь один из них является чудотворным. Обретен он был в 1314 году Прохором, епископом Ростовским и Ярославским. На месте, где была найдена икона, возвели монастырь. Там образ и хранился вплоть до 1920 года, когда большевики передали его Ярославскому музею. В 2003 году Толгская икона Божьей Матери была возвращена в монастырь.

Образу приписывают множество чудес, в том числе мироточение, воскрешение умершего ребенка и исцеление царя Ивана Грозного от болезни ног. Последний, в благодарность, возвел в монастыре каменный собор.

Донская икона Божией Матери

Донская икона Божией Матери, по преданию, была преподнесена Дмитрию Донскому казаками в канун Куликовской битвы. Искусствоведы считают, то образ был написан Феофаном Греком или одним из его учеников, а в России икону почитают как чудотворную. Так же примечательно, что икона двусторонняя — на обратной стороне написан образ Успение Богородицы.

По церковным преданиям, именно икона Божьей Матери спасла Москву от нашествия хана Гирея в 1591 году. В XVII веке для иконы был создан драгоценный оклад, состоявший из серебряной ризы с золотыми вставками и драгоценных камней. Также в него было вложено большое количество мощевиков, но в 1812 году войска Наполеона разграбили с него все камни, а во время Октябрьской революции икона лишилась и самой ризы. Сама она уцелела и была передана в Исторический музей. Сегодня образ находится в Третьяковской галерее.

Мощи Сергия Радонежского

Преподобный Сергий Радонежский является праведником, чудотворцем и преобразователем монашества на севере Руси. Спустя 30 лет после его смерти были обретены мощи Преподобного. С тех пор рака с останками святого хранилась в Троице-Сергиевой лавре и покидала ее всего трижды — два раза из-за пожаров, один — во время пришествия Наполеона.