Ещё
Женщины доверились противозачаточному приложению и забеременели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Женщины доверились противозачаточному приложению и забеременели 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Швеции женщины пожаловались на противозачаточное мобильное приложение, так как, по их словам, оно не справилось с задачей. Об этом пишет The Guardian.
Согласно рекламе, Natural Cycles отслеживает менструальный цикл и фертильность и предугадывает дни, когда вероятность забеременеть равна нулю. Однако 37 из 668 пациенток, сделавших аборт в одной из главных больниц страны с сентября по декабрь 2017 года, обвинили в прерванной беременности именно приложение.
Власти Швеции начали проверку. Представители Natural Cycles подтвердили, что количество нежелательных беременностей, произошедших, предположительно, из-за использования приложения, совпадает с количеством его шведских пользовательниц.
Как сообщается, подписка на Natural Cycles стоит около 60 фунтов. Каждое утро пользовательница должна вносить в таблицу данные о температуре своего тела, и приложение определяет, возможно ли зачатие. Отмечается, что никаких побочных действий такого способа предохранения нет. По словам одной из пострадавших, ее привлекла именно простота использования: не нужны ни гормональные таблетки, ни презервативы, ни внутриматочная спираль.
Компания, разработавшая приложения, создана Элиной и Раулем Берглунд в Швейцарии. На данный момент у Natural Cycles более 700 тысяч пользователей.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев595
Фото кабинета Медведева удивило россиян434
Максакова в короткой юбке вызвала фурор181
В Турции произошла трагедия с россиянином7
Порошенко принял решение по крушению MH1791
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение