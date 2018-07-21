Женщины доверились противозачаточному приложению и забеременели

Швеции женщины пожаловались на противозачаточное мобильное приложение, так как, по их словам, оно не справилось с задачей. Об этом пишет The Guardian

Согласно рекламе, Natural Cycles отслеживает менструальный цикл и фертильность и предугадывает дни, когда вероятность забеременеть равна нулю. Однако 37 из 668 пациенток, сделавших аборт в одной из главных больниц страны с сентября по декабрь 2017 года, обвинили в прерванной беременности именно приложение.

Власти Швеции начали проверку. Представители Natural Cycles подтвердили, что количество нежелательных беременностей, произошедших, предположительно, из-за использования приложения, совпадает с количеством его шведских пользовательниц.

Как сообщается, подписка на Natural Cycles стоит около 60 фунтов. Каждое утро пользовательница должна вносить в таблицу данные о температуре своего тела, и приложение определяет, возможно ли зачатие. Отмечается, что никаких побочных действий такого способа предохранения нет. По словам одной из пострадавших, ее привлекла именно простота использования: не нужны ни гормональные таблетки, ни презервативы, ни внутриматочная спираль.