«Ворота Арктики» очистили от мусора

Работники администрации Лабытнанги вышли на субботник. Место, где они решили навести порядок — это территория возле стелы «Ворота Арктики», установленной на въезде в город со стороны Салехарда

Отсюда, по сути, и начинается маршрут на север Ямала. 12 километров до нулевого километра железной дороги на Бованенково, откуда ведется отсчет пути в ямальскую Арктику.

Добавим, на Ямале продолжается реализация масштабного экологического проекта «Будущее Арктики», который второй год объединяет добровольцев со всего региона. Так, в Лабытнанги экоактивисты вместе с властями города определяют территории, где необходимо проведение субботников. В первую очередь уделено внимание уборке несанкционированных свалок, мест отдыха горожан. Ребята уже приложили усилия по уборке территории, прилегающей к футбольному полю детского клуба «Ямал». Помимо улицы Обской волонтеры позаботились о чистоте прибрежной зоны реки Ханмей и прилегающих к объездной дороге участков тундры.

Кроме того, в Лабытнанги планируется организация «Зеленого коридора» — серии выездных субботников волонтеров проекта по местам отдыха любителей рыбалки, которые рассредоточены вдоль дороги, ведущей к Обскому причалу.