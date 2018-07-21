Ещё
«Ворота Арктики» очистили от мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

«Ворота Арктики» очистили от мусора 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Работники администрации Лабытнанги вышли на субботник. Место, где они решили навести порядок — это территория возле стелы «Ворота Арктики», установленной на въезде в город со стороны Салехарда.
Отсюда, по сути, и начинается маршрут на север Ямала. 12 километров до нулевого километра железной дороги на Бованенково, откуда ведется отсчет пути в ямальскую Арктику.
Добавим, на Ямале продолжается реализация масштабного экологического проекта «Будущее Арктики», который второй год объединяет добровольцев со всего региона. Так, в Лабытнанги экоактивисты вместе с властями города определяют территории, где необходимо проведение субботников. В первую очередь уделено внимание уборке несанкционированных свалок, мест отдыха горожан. Ребята уже приложили усилия по уборке территории, прилегающей к футбольному полю детского клуба «Ямал». Помимо улицы Обской волонтеры позаботились о чистоте прибрежной зоны реки Ханмей и прилегающих к объездной дороге участков тундры.
Кроме того, в Лабытнанги планируется организация «Зеленого коридора» — серии выездных субботников волонтеров проекта по местам отдыха любителей рыбалки, которые рассредоточены вдоль дороги, ведущей к Обскому причалу.
Красный Север: последние новости
Крымские звездочеты показали северянам ночное небо Весело и бесплатно: маленьких салехардцев зовут играть на улицу В Оби живца не сыскать – рыба ушла на дно…
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев590
Фото кабинета Медведева удивило россиян435
Максакова в короткой юбке вызвала фурор179
Порошенко принял решение по крушению MH1778
Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо85
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение